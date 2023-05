Sofia di Spagna, la famiglia reale in festa per la cresima dell’Infanta

La famiglia reale di Spagna è di nuovo in festa, e stavolta la protagonista è l’infanta Sofia. Dopo la gioia per il diploma in Galles dell’erede al trono Leonor, si celebra la cresima della piccola di casa. La 16enne ha ricevuto il sacramento nella parrocchia della Asunción de Nuestra Señora, ad Aravaca, a due passi da Madrid, proprio come sua sorella maggiore prima di lei.

La cresima dell’infanta Sofia è stata celebrata insieme alle compagne di classe del Collegio di Santa María de los Rosales, che frequenta sin dall’asilo. I festeggiamenti sono stati ristretti alla famiglia e hanno partecipato, oltre a re Felipe, alla regina Letizia e alla principessa Leonor, anche la regina emerita Sofia, moglie dell’ex re Juan Carlos, e i nonni materni: Paloma Rocasolano e Jesús Ortiz, accompagnato dalla seconda moglie, Ana Togores.

Tutti in rosa Tutti i flash sono stati per la protagonista della festa, bellissima e raggiante. Sofia di Spagna era splendida in jumpsuit fucsia. L’amore per la moda e l’eleganza nel vestire sono doti che lInfanta ha ereditato sicuramente dalla mamma, vera fashion icon. Tutta la famiglia reale era coordinata nel look, con le sfumature del rosa che si ripetevano sugli abiti e accessori di tutti, persino sulla cravatta di re Felipe.

Sofia si prepara a cambiare vita Sarà un periodo di grandi cambiamenti per Sofia di Spagna che a giugno terminerà il percorso di studi ia Madrid e si trasferirà in Galles per UWC Atlantic College, lo stesso istituto in cui si è diplomata da poco sua sorella Leonor. La nota ufficiale diffusa dalla famiglia reale fa sapere che l’Infanta “ha concluso positivamente tutto il processo di selezione richiesto”. Come accaduto con la primogenita, re Felipe e la regina Letizia pagheranno di tasca propria la retta: 74 mila sterline per due anni.