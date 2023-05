Kristen Stewart e Elle Fanning protagoniste nel remake de “I pugni in tasca” di Bellocchio

Kristen Stewart e Elle Fanning saranno le protagonista del remake de “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio, datato 1965 e considerato tra i film più iconici del regista. The Hollywood Reporter lo ha annunciato in esclusiva, rivelando che l’attrice reciterà accanto anche a Josh O’Connor. Dietro la telecamera Karim Aïnouz mentre la sceneggiatura è scritta da Efthimis Filippou.

La produzione prenderà avvio nella primavera del prossimo anno e, stando a quanto riportato dal quotidiano americano, il titolo del remake riadattato da Filippou, già autore di alcune pellicole di Yorgos Lanthimos, “Doghtoot”, “Il sacrificio del cervo sacro”, “The lobster”, sarà “Rosebushpruning”.

I pugni in tasca Prima opera di Marco Bellocchio, è un’oscura satira sui valori familiari e sociali ed è considerata un caposaldo del cinema italiano, film manifesto della contestazione sessantottina, che aveva per protagonisti Lou Castel e Paola Pitagora. “Il film di debutto di Marco Bellocchio è uscito oltre 50 anni fa e ha avuto un enorme impatto sul cinema e sulla narrazione italiani dell’epoca”, ha detto Aïnouz. “Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per rivisitare quest’opera iconica per creare una parabola contemporanea sulla morte della tradizionale famiglia patriarcale, che spero sia toccante e provocatoria in egual misura. È un sogno diventato realtà lavorare con un team così dinamico di attori che ammiro da tempo per portare questo adattamento esplosivo al pubblico di oggi”.

Nel 2008, il Ministero della Cultura italiano lo ha inserito nella lista dei 100 film da salvare, una raccolta di film che avevano “cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978.”

La trama “I pugni in tasca” racconta la storia di una madre cieca che si occupa dei suoi 4 figli, tutti, in maniera diversa, vittime di un progressivo deterioramento psicologico. L’attenzione maggiore è però per Alessandro, che soffre di epilessia e i cui problemi psicotici mettono a repentaglio l’equilibrio dell’intera famiglia.

Il regista Aïnouz è impegnato in questi giorni al Festival di Cannes con il suo ultimo film, “Firebrand”, interpretato a Jude Law e Alicia Vikander, che segna il suo esordio alla regia di un film in lingua inglese. Nel 2019 ha vinto Un Certain Regard a Cannes con “La vita invisibile” di Eurídice Gusmão, che viene scelto come candidato brasiliano all’Oscar al miglior film straniero.

Kristen Stewart L’attrice è diventata celebre grazie a “Twilight” ma poi è passata a film ben più impegnati e recentemente è stata nominata all’Oscar per “Spencer”,

Nel 2012 ha interpretato il ruolo di Biancaneve nel film diretto da Rupert Sanders “Biancaneve e il cacciatore”. Nel 2015 per la sua interpretazione nel film drammatico “Sils Maria” ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio César per la migliore attrice non protagonista.

Nel 2021 ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Diana Spencer nel film biografico Spencer, per il quale si è aggiudicata il Satellite Award per la migliore attrice e la sua prima candidatura al Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, al Critics’ Choice Award alla migliore attrice e al Premio Oscar nella sezione migliore attrice protagonista.

