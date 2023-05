Jennifer Lopez spietata su Ben Affleck: “Ha da ridire per come mi vesto, è un uomo pesante”

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono una delle coppie più invidiate di Hollywood, ma non è tutto oro quello che luccica. Dietro la patina glamour e i baci a favor di paparazzi ci sarebbe ben altro. A rivelarlo è stata proprio la popstar durante un’intervista per la promozione di “Mother”, action-movie che la vede protagonista. “Ha sempre da ridire su che cosa mi metto. Vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”, si è sfogata riferendosi al marito.

La love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto impazzire tutto il mondo: la rottura a un passo dalle nozze negli anni Duemila, le vite distanti e poi dopo vent’anni il ritorno di fiamma con tanto di matrimonio dopo pochi mesi. In molti avrebbero voluto chiudere qui la favola, ma adesso Jennifer Lopez ha aperto un altro capitolo.

“Non è un uomo facile” Durante un programma televisivo, in cui era ospite per promuovere il suo film “Mother”, la Lopez si è lasciata andare a uno sfogo pesantissimo su Ben Affleck. “Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”.

L’incidente ai Grammy Non era poi passato inosservato al pubblico il siparietto andato in onda durante i Grammy 2023, quando il presentatore Trevor Noah si era avvicinato a loro. In quel momento Affleck si era girato annoiato verso la moglie, sussurrandole qualcosa, e lei lo aveva fulminato con lo sguardo. Tempo dopo era stato l’attore a spiegare cosa si fossero detti in quella manciata di secondi: “Ho visto (il presentatore Trevor) e ho pensato: ‘Oh mio Dio’. Ci stavano inquadrando ma non sapevo stessero filmando. Mi sono avvicinato e le ho detto: Non appena iniziano a girare, scivolerò via da te e ti lascerò accanto a Trevor”. A quel punto la cantante gli avrebbe risposto: “Sarà meglio che tu non lo faccia”, aggiungendo un’imprecazione.