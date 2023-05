“Grande Fratello Vip” diventa… Nip: annuncio per trovare concorrenti “comuni”

“Grande Fratello Vip” è pronto a tornare nella nuova stagione televisiva e, come ha annunciato Alfonso Signorini salutando al termine dell’ultima puntata della stagione da poco conclusa, “sarà tutto nuovo”. Cosa cambierà? Ancora non ci sono notizie ufficiali tranne una: come si vociferava da qualche settimana, insieme ai famosi torneranno le persone comuni, per un’edizione di fatto “Nip”. La conferma arriva da un post dei canali social della trasmissione in cui si cercano aspiranti partecipanti da provinare.

Che ruolo avranno in “Grande Fratello Vip” è in realtà tutto da scoprire. Saranno concorrenti a tutti gli effetti o potranno agire in altro modo. L’annuncio si rivolge a chi “ha sempre sognato di varcare la porta rossa” e pensa che la sua vita sia “una storia tutta da raccontare”.

L’ultima edizione del “Grande Fratello” aveva visto una mescolanza tra personaggi già noti al grande pubblico e persone comuni era stata la sedicesima, andata in onda nel 2019 condotta da Barbara D’Urso. La vincitrice era stata Martina Nasoni che proprio nell’ultima edizione è tornata nella Casa questa volta in qualità di Vip.