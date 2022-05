Tom Hanks con Austin Butler in esclusiva a Che Tempo Che Fa

Gli attori ospiti di Fabio Fazio per presentare il nuovo film di Baz Luhrmann “Elvis”

Il due volte Premio Oscar Tom Hanks saràospite in esclusiva con Austin Butler nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 29 maggio su Rai3.

I due attori sono i protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann “Elvis”, presentato fuori concorso al 75° Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno. Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tom Hanks il suo manager, il Colonnello Tom Parker.

ll film esplora la vita e la musica della leggenda del rock nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama mondiale, attraverso il complicato rapporto con il suo enigmatico manager, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita dell’innocenza in America.

Tom Hanks, attore, produttore e regista, nella sua straordinaria carriera lunga oltre 40 anni ha vinto due Oscar come Attore Protagonista, nel 1994 per “Philadelphia” e nel 1995 per “Forrest Gump”, su un totale di 6 candidature. Ha inoltre vinto cinque Golden Globe, di cui uno alla carriera nel 2020, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d’argento al Festival di Berlino.Austin Butler ha esordito nello spettacolo nel 2005 a soli 12 anni e ha recitato in diverse serie e film per ragazzi, fino al ruolo da protagonista in “The Shannara Chronicles” (2016); nel 2018 è a fianco di Denzel Washington nello spettacolo di Broadway “The Iceman Cometh”, mentre nel 2019 ha recitato in “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino e in “I morti non muoiono” di Jim Jarmusch