Il cavaliere oscuro in prima serata su Italia 1

Domenica 29 maggio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Il cavaliere oscuro”, il secondo capitolo della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan.

I criminali di Gotham City hanno le ore contate: Batman, aiutato dal tenente James Gordon e dal nuovo Procuratore Distrettuale Harvey Dent, sta riuscendo a smantellare tutte le organizzazioni criminali che infestano le strade della città. Ma i tre se la vedranno con un nuovo criminale in rapida ascesa: Joker, un pagliaccio mascherato sadico e spietato che getterà la città nel disordine e nell’anarchia. Per sconfiggerlo Bruce Wayne dovrà affrontare i propri demoni, dovrà combattere con il lato oscuro che il folle criminale è in grado di tirare fuori a chiunque.

LO SAPEVATE CHE:

Heath Ledger ha diretto le riprese di entrambi i videomessaggi che Jocker consegna alle autorità nel film.

Christian Bale ha conservato la maschera di Batman.

In America il film ha incassato in sei giorni quello che Batman Begins ha incassato in tutta la sua permanenza nelle sale.

Cast: Christian Bale, Heath Leger, Michael Cane, Gary Oldman, Morgan Freeman