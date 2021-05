Morte Carla Fracci, il marito Beppe Menegatti: “Ho chiuso il telefono, non resisto emotivamente”

Messaggi di cordoglio da tutto il mondo hanno raggiunto Beppe Menegatti, marito dell’étoile italiana più famosa al mondo Carla Fracci. Ma il dolore è ancora troppo forte per lasciare spazio al ricordo: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore”

Una cascata di amore giunta da tutto il mondo si è riversata su Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci. Una vita insieme all’étoile italiana più famosa al mondo. Aiuto-regista di Luchino Visconti e collaboratore di Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica, Menegatti è stato soprattutto il regista dei tantissimi spettacoli attraverso i quali Carla ha portato la sua arte in giro per il mondo. Ed è da ogni parte della terra che l’uomo sta ricevendo messaggi di cordoglio da parte di coloro che hanno amato e applaudito la moglie Carla Fracci, morta oggi a 84 anni.

“Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”, racconta scosso a Repubblica Menegatti. È stato lui a stare vicino a Carla durante la malattia, così come l’aveva affiancata lungo quella vita percorsa da successi e grandi sacrifici. Menegatti è grato per tanto affetto ma il dolore è ancora troppo porte per lasciare spazio al ricordo:

Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato.

Carla Fracci e Beppe Menegatti, un amore lungo quasi 70 anni

Quasi 70 anni insieme, un amore lunghissimo quello vissuto da Carla Fracci e Beppe Menegatti. Si erano conosciuti nel 1953, quando l’étoile aveva appena 18 anni. Carla era in teatro, si esercitava alla sbarra in una sala prove della Scala a Milano quando Menegatti, incaricato di scegliere due ballerine per lo spettacolo Mario il mago, incontrò il suo sguardo. Il matrimonio fu celebrato 10 anni dopo, nel 1964. Dalla loro unione sarebbe nato il figlio Francesco.

