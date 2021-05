Italia 1, stasera andrà in onda “Taken 3”

Stasera, in prima serata su Italia 1, va in onda l’action thriller del 2014 diretto da Olivier Megaton “Taken 3 – L’ora della verità“, terzo capitolo della saga cinematografica con protagonista Liam Neeson.

Bryan Mills, ex agente della CIA, conduce una vita ormai tranquilla, circondato dall’affetto di alcuni vecchi amici, della figlia e dell’ex moglie Lenore, che vorrebbe tornare a far parte del suo presente. Una mattina Lenore viene trovata morta proprio dall’ex marito che, colto sulla scena del delitto, viene immediatamente accusato di omicidio. Comincia così una fuga disperata dalla polizia e allo stesso tempo alla ricerca dei veri colpevoli della morte della donna.