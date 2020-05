Il Segreto, Rosa commette una follia dopo il tradimento di Marta e Adolfo

Anticipazioni Il Segreto, Rosa oggi scopre il tradimento di Marta e Adolfo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un duro momento per Rosa, che scopre il tradimento di Marta e Adolfo. Nel corso della puntata che andrà in onda oggi assisteremo a diversi colpi di scena. Il Dos Visos non riesce ad accettare il fatto che Marta abbia scelto di chiudere il loro rapporto.



La figlia di Don Ignacio ha fatto in modo che Adolfo la vedesse in compagnia di Ramon. I due si sono scambiati un appassionato bacio e questo ha deluso non poco il figlio della Marchesa. Marta, però, non sa che il ragazzo è realmente innamorato di lei. Fortemente deluso per quanto accaduto, Adolfo cerca conforto nell’alcool e si dirige proprio a casa dei Solozabal per avere un ulteriore confronto con Marta. In particolare, il fratello di Tomas chiede alla giovane il motivo per cui ha baciato Ramon. Questo dialogo viene, però, ascoltato in segreto da Rosa!

Rosa scopre così che Marta e Adolfo l’hanno tradita. Ricordiamo che i due si sono scambiati un bacio, nel corso delle passate puntate de Il Segreto. Una scoperta agghiacciante per Rosa, la quale non riesce ad accettare questa situazione. Follemente innamorata del Dos Visos si scaglia furiosamente contro la sorella. Sconvolta, la ragazza rivela a Marta che non riuscirà mai a perdonarla per quanto accaduto. Non perde, pertanto, tempo e rinfaccia il tradimento alla sorella. In questi giorni, Rosa aveva capito che nella testa di Adolfo c’è appunto un’altra ragazza. Avendo capito finalmente come stanno le cose, la ragazza grida tutto il suo disprezzo a Marta. Ed ecco che, proprio dopo ciò, Rosa decide di commettere una follia.

Cosa accade ora tra Rosa, Marta e Adolfo? Le anticipazioni de Il Segreto vedono la prima non riuscire a rassegnarsi all’idea di aver perso il Dos Visos. Infatti, si dice disposta a tutto pur di conquistare il suo cuore. Approfittando di una festa organizzata da Don Ignacio per salutare Puente Viejo, Rosa fugge e si presenta a casa di Adolfo. Quest’ultimo, disperato e ubriaco, si lascia ingannare dalla ragazza. Un folle piano quello che Rosa mette in atto. La Solozabal mette il figlio della Marchesa con le spalle al muro, costringendolo così a restare al suo fianco. Come vi abbiamo già anticipato, la giovane dimostra di avere una grave instabilità mentale!





Rebecca Megna, Gossipetv.com