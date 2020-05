Belen sulla crisi: ‘Ho valutato tutto ma non posso nascondere la verità’. Stefano via da Milano con madre e fratellino? Arriva l’indiscrezione

La showgirl si apre sul social, De Martino invece rimane chiuso in un rigoroso silenzio. La nuova rottura tra i due risalirebbe alla fine di aprile, il ballerino è a Napoli per ‘Made in Sud’

Belen parla della crisi. Non si nasconde. Dopo il video condiviso sul social in cui conferma il momento difficile che starebbe vivendo con Stefano De Martino, nel rispondere ai fan si apre ancora di più. “Ho valutato tutto, ma non posso nascondere la verità”, sottolinea a una follower che le dice di prendere in considerazione tutto quel che accade con grande attenzione. Intanto il conduttore, a Napoli per preparare “Made in Sud”, rientrato a Milano per un paio di giorni, avrebbe fatto solo una capatina a casa della showgirl per salutare il figlio Santiago.

“Dai Belen sorridi e soprattutto cerca di valutare con grande attenzione”, le scrive un utente, la bella 35enne replica: “Credimi è quello che sto facendo, anzi ho valutato bene tutto. E sappi che nessuno mi ruberà il sorriso, ne uscirò più forte di prima!”. A chi le fa notare che ha la faccia della sofferenza, nonostante provi a nasconderla, l’argentina dice: “Non ho cercato di nasconderla, perché la verità non si può nascondere”.

Belen vuole far capire a tutti che è devastata per quel che le sta capitando. “Questa volta ci tenevo tanto davvero”, sottolinea ancora nei commenti. Poi fa sapere: ”Dobbiamo solo concentrarci sulle persone che ci meritano e soprattutto sulle persone che danno peso alla famiglia, non c’è nulla al mondo che io voglia più di questo!”.

In tanti le esprimono il loro affetto, tra questi un mare di famosi. Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Nicole Mazzocato, solo per citarne alcuni, le mandano cuoricini e la spronano a non mollare.

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez esplode come un fulmine a ciel sereno: tutto tra di loro sembrava ricomposto. La quarantena insieme parrebbe invece aver compromesso irreparabilmente il ritorno di fiamma. La rottura, stando sempre a Oggi, risalirebbe a fine aprile, dopo vari scricchiolii dovuti alla vicinanza 24 ore su 24 e una discussione accesa che nel palazzo di via Moscova, dove Belen ha casa, i vicini avrebbero sentito chiaramente.

Tre giorni dopo Stefano va a Napoli per lavoro. Non accade nulla, i ‘like’ sulle foto di entrambi continuano, ma non ci sono grandi messaggi d’amore condivisi. Stefano torna a Milano il 21 maggio. Secondo il settimanale, che ricostruisce la vicenda, non sarebbe andato dalla moglie, ma a casa dei suoi genitori Enrico e Maria Rosaria, venerdì 22 maggio sarebbe passato da Belen per salutare il figlioletto, il giorno successivo sarebbe ripartito con la sua auto carica all’inverosimile per Napoli. In macchina con il ballerino la madre e il fratellino Davide.

E Belen? Dopo un party con mascherina a casa a cui avrebbe dato risalto sui social, arriva la cena fuori con il fratello Jeremias e l’incontro fortuito con l’ex Andrea Iannone, che non l’avrebbe mai dimenticata.





Annamaria Capozzi, Gossip.it