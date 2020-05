A pochi giorni dal nuovo addio a Serena Enardu, arriva sul mercato il primo libro di Pago: ‘Dentro c’è tutto quello che non vi ho mai detto’

Il cantante ha annunciato la data d’uscita della fatica letteraria. Il titolo del libro è ‘Vagabondo per amore’

Pago ha annunciato la data d’uscita del suo primo libro. Il cantante arriverà in libreria il prossimo 16 giugno con ‘Vagabondo per amore’. Nel testo parla ovviamente della travagliata storia con Serena Enardu, arrivata nuovamente al capolinea solo pochi giorni fa. Pubblicando sul social una foto in cui appare con in mano il testo. Pacifico Settembre, questo il vero nome dell’artista sardo, ha scritto:



“Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia. Un amico mi ha detto che un libro e? come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto”.

Solo un paio di settimane fa Pago, 48 anni, ha nuovamente interrotto la relazione con Serena. I due si erano lasciati la prima volta la scorsa estate durante la partecipazione a ‘Temptation Island Vip’. Poi la reunion in occasione dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma le cose non sono andate come previsto. Pacifico, che è padre di un bambino, Nicola, nato dalla precedente relazione con Miriana Trevisan, ha spiegato al settimanale ‘Chi’: “E’ successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

“Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”, ha aggiunto.





