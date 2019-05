Uomini e Donne/ Gemma Galgani ospite alle scelte? (Trono Classico)

Uomini e Donne, il trono classico sta per giungere alle battute finali: ecco cosa fanno le altre coppie che si sono già formate.

Tutto è pronto per le dirette che chiuderanno questa edizione del trono classico di Uomini e donne. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta sono pronti a scegliere i loro compagni e lasciare il programma per un’estate in coppia che potrebbe portarli, almeno alcuni di loro, dritti dritti alla prossima edizione di Temptation Island. Al momento non ci sono anticipazioni sulla messa in onda delle scelte se non che dovrebbero andare in onda proprio mercoledì, giovedì e venerdì. Chi ci sarà e chi no? Sicuramente ci saranno i tronisti e i loro corteggiatori ma non ci sono ancora notizie riguardo a quelli che saranno gli ospiti delle tre giornate. In passato, in villa, Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state protagoniste della serata, faranno lo stesso anche in diretta e nei video scelta che vedremo nei prossimi giorni? Sappiamo infatti che alcune scene sono state girate già nei giorni scorsi anche in villa ma il resto lo scopriremo solo quando i diretti interessati sveleranno i primi dettagli.

Luigi e Irene vanno avanti a gonfie vele

Visto che le scelte di Uomini e Donne si stanno avvicinando inesorabilmente, scopriamo come stanno procedendo le cose le coppie che si sono formate durante la prima parte del programma. Come stanno vivendo la loro storia d’amore Luigi Mastroianni e Irene Capuano? A distanza di tre mesi dalla nascita della loro relazione ufficiale, le cose tra di loro procedono a gonfie vele. Di recente, i due sono stati anche ospiti nel corso di un appuntamento del trono classico e proprio il siciliano, ha espressamente raccontato la sua preferenza nei confronti di Giulio (corteggiatore di Giulia) e Alessio (corteggiatore di Angela). Per viversi appieno, nella coppia è importante anche condividere mete lontane e viaggi di riflessione. Proprio per questo motivo, i due sono volati in Indonesia e stanno passando insieme dei giorni allegri e beati. Tra un’avventura e l’altra, hanno anche trovato del tempo prezioso da dedicare agli estimatori, per raccontare loro come procede, facendo intendere di essere assolutamente in armonia.

Uomini e Donne, Irene Capuano pazza d’amore: la dedica per Luigi

“Tre mesi dopo, dall’altra parte del mondo!”, ha scritto Luigi Mastroianni condividendo con i numerosi followers, uno scatto romantico che lo ritrae proprio in Indonesia, in mezzo al fiume, intento a baciare la sua Irene Capuano. Per tutta risposta, anche la fidanzata ha “replicato”, con un messaggio social più lungo. “Ogni scatto parla di noi… è vero, non mostriamo quasi mai il nostro amore, tendiamo sempre a difendere il tutto! Però alla fine noi siamo questi: amore tanto amore, complicità e pazzia”, ha esordito l’ex corteggiatrice che poi ha continuato: “Giorno dopo giorno mi rendi una Donna felice e spensierata, io che non ci credevo più a tutto questo.. ma alla fine sei arrivato tu e hai stravolto tutto”. La giovane è totalmente pazza d’amore, e questo lungo “annuncio” ne è la viva dimostrazione: “Tu che subisci le mie paranoie fisiche e sei pronto sempre a tirarmi su di morale, tu che cerchi di stare perennemente a dieta ma con me funziona ben poco, quindi inizi a mangiare schifezze insieme a me, tu che sei uno spericolato e io una fifona, ma ti vengo dietro come una scema”. In ultimo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha concluso: “Noi che condividiamo qualsiasi cosa.. e poi ci sono io che sono perennemente un danno (anche tu ovviamente). Ma ti amo con tutta me stessa… ora andiamo a mangiare schifezze?”.

Valentina Gambino, Il Sussidiario.net