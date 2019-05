Pamela Perricciolo, l’altra manager di Pamela Prati, vuota il sacco: ‘Mark Caltagirone siamo noi tre, abbiamo firmato un accordo di riservatezza, ma io ho deciso di parlare’

Ammette che è stato tutto un raggiro l’altra manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, ‘Pamela Prati ha debiti e non vuole che si sappia, anche Eliana Michelazzo’

Pamela Perricciolo, Donna Pamela, l’altra manager di Pamela Prati, finora rimasta in silenzio, quasi nell’ombra, vuota finalmente il sacco su Mark Catagirone e il ‘Prati-gate’. In un’intervista esclusiva, concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, fa luce su tutta la vicenda. “Mark Caltagirone siamo noi tre”, confessa. E non solo…

“Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo?”, dice Pamela Perricciolo. La Lucarelli le fa notare che Eliana Michelazzo dice di essere stata plagiata e di averla denunciata, Pamela replica: “Eliana va dalla D’Urso per 7000 euro a puntata… La società Aicos è intestata a Eliana, la Jaguar è intestata a Eliana, la casa in cui vivevamo insieme e la Mini pure. Che plagio è?”. E ancora: ”Il documento di riservatezza tra noi tre l’ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere”.

Mark Caltagirone sono loro tre. Pamela Perricciolo ammette il ‘raggiro’, che sarebbe avvenuto in combutta con Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. E rivela: “Eliana ha debiti con tante persone, anche Pamela e non vuole si sappia”. Fa anche sapere che il cachet ricevuto dalla Prati per Domenica In le sarebbe stato pignorato dal fisco. La showgirl 60enne prende solo 1200 euro di pensione al mese.

Pamela Perricciolo, l’altra manager di Pamela Prati, su Mark Caltagirone e le nozze ‘fantasma’ dice: “Una storia mal gestita da tutte e tre. Poi Pamela ed Eliana in tv si sono volute accusare tra di loro. Ora abbiamo zero credibilità tutte e tre”. Lei in tv non è andata e a proposito delle altre due spiega: “Secondo me volevano farmi fuori perché Eliana se la rigirano come vogliono. Le avevano promesso 5 ospitate da Barbara D’Urso più l’ingresso al Grande Fratello”. Poi, però, i vertici di Mediaset hanno detto di no e non è entrata nella Casa.

Confessa ‘la bufala’. Pamela Perricciolo, l’altra manager di Pamela Prati, nega però di essere lesbica: “Non è così”. E su Simone Coppi, l’altro ‘uomo fantasma’ a cui Eliana Michelazzo dice di essere stata legata per dieci anni, senza neppure conoscerlo, se non via chat, afferma: “Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta a entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, un personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”.

Pamela Perricciolo non riconosce più Pamela Prati, dopo la confessione in tv della showgirl. E’ lei ad aver paura della 60enne, così dice. E sempre su Mark racconta: “Pamela Prati raccontava anche a me che Caltagirone esisteva: ho suoi messaggi in cui mi dice che è sul divano accanto a lei”. E rivela: “E’ lei che ha le password del suo profilo”. “Non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, la password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata”, precisa ancora.

Selvaggia Lucarelli la invita a dire tutta la verità. Pamela Perricciolo chiarisce di non avere bisogno di soldi. “Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar. Apro un resort”, sottolinea. Sulle responsabilità dell’intera vicenda spiega: “Io ne parlo con gli avvocati e dirò la verità. Farò un comunicato a Dagospia, ai giornali, io dico che abbiamo cazzeggia*o con le password, ma le altre non lo diranno mai. E’ stato tutto un gioco, tanto che abbiamo firmato quel documento per non confessarlo. Inutile ora andare in tv a fare le vittime. Io l’ho detto a Eliana: ma tu pensi di ripulirti? Se qualcuno vuole il bene di Eliana, non la inviti più in tv. Io non ci vado. Ho chiesto tramite l’avvocato di non crearmi più stati d’ansia con puntate su di me, ho allegato il certificato me”.

Gossip.it