Valentina Nappi: “Voglio eliminare la fame di sesso nel mondo”

Saverio Raimondo ha scelto di intervistare l’attrice pornografica Valentina Nappi per la prima puntata della nuova edizione di CCN su Comedy Central.

Ospitata all’interno della CCN Limousine, Valentina Nappi ha risposto alle domande del conduttore chiarendo le ultime dichiarazioni relative l’intento di “ripulire l’umanità dai bisogni sessuali”. Lei, attrice a luci rosse tra le più apprezzate al mondo, ha confermato di avere un obiettivo preciso nella vita: “Se alcuni hanno l’idea di eliminare la fame nel mondo, io ho l’idea di eliminare la fame sessuale nel mondo”. Certa, dunque, che la pornografia non possa creare dipendenza, a dispetto di quanto dimostrato da alcuni studi scientifici, la Nappi ha espresso anche il suo singolare parere a riguardo.

“Il porno in sé non causa dipendenza, non è una sostanza come la morfina – ha detto Valentina Nappi a Raimondo – . In genere, le persone che tendono ad essere dipendenti dal porno, sono persone che hanno problemi a socializzare o a scopare e si rifugiano nella pornografia…ma potrebbero rifugiarsi anche in Uomini e Donne”. Frecciatina, dunque, dell’attrice hard al dating show condotto da Maria De Filippi, accolta con grande ironia da parte del presentatore di CCN. L’intervista di Valentina Nappi, poi, si è conclusa con un siparietto che l’ha vista nei panni della sposa di Saverio Raimondo.

Luana Rosato, Ilgiornale.it