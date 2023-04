“Uomini e Donne”, Armando contro Aurora: “Sei una donna cattiva”

Il litigio al trono over dopo la segnalazione da parte della dama: ecco cosa è successo

A “Uomini e Donne” esplode una nuova lite tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. A scatenare la rabbia del cavaliere sarebbero alcune insinuazioni da parte della dama. Nella puntata andata in onda il 27 aprile, Incarnato accusa Tropea di aver contattato una ex corteggiatrice del trono, Lucrezia Comanducci, chiedendole di ritornare in trasmissione per screditarlo. “Sei cattiva e hai cercato una persona fuori per screditare la mia persona agli occhi di Maria De Filippi e della redazione. Sei stata molto cattiva, dovresti chiedere scusa perché hai inventato una serie di bugie“, dichiara il cavaliere scagliandosi ancora una volta contro la dama.

La frequentazione tra Armando e l’ex corteggiatrice

Lucrezia Comanducci è stata una corteggiatrice del trono classico. Nel periodo in cui ha frequentato il programma è uscita qualche volta anche con Armando, ma la conoscenza tra i due non è durata a lungo. Secondo la versione di Incarnato, Aurora avrebbe contattato l’ex dama per sapere se i due si sarebbero sentiti anche al di fuori della trasmissione e le avrebbe chiesto, eventualmente, di rivelarlo in studio. Lucrezia, però, avrebbe riferito tutto ad Armando che lo racconta in puntata.

L’antipatia tra Armando e Aurora

La dama e il cavaliere non nutrono molta stima l’una per l’altro. Risale solo a qualche settimana fa la discussione in cui Aurora accusava Armando di sfruttare il programma per visibilità. Secondo la dama, il cavaliere avrebbe un manager e avrebbe anche provato a entrare del cast del “Grande Fratello Vip“. Adesso Aurora sostiene che tra Armando e Lucrezia ci sia stato qualcosa lontano dalle telecamere della trasmissione e dichiara di avere delle prove.

La versione di Aurora, però, viene smentita da alcune conversazioni di Lucrezia che Armando fa ascoltare in studio all’opinionista Gianni Sperti. “Sei cattiva e hai cercato una persona fuori per screditare la mia persona agli occhi di Maria De Filippi e della redazione. Sei stata molto cattiva, dovresti chiedere scusa perché hai inventato una serie di bugie. Sei contenta di avermi sporcato in quel modo? Sei contenta della figura di m***a che hai fatto con Lucrezia? Sei una donna cattiva“, si sfoga Armando. La dama, però, non si arrende e promette di mostrare delle conversazioni che proverebbero l’esatto contrario.