Tiziano Ferro verso “Destinazione mare”, nuovo inedito a sorpresa

L’artista annuncia il singolo su Instagram e pubblica il testo della canzone che uscirà il 5 maggio

Tiziano Ferro annuncia a sorpresa “Destinazione mare“, il nuovo inedito che uscirà il 5 maggio. L’artista lancia il singolo estivo su Instagram e pubblica il testo della canzone prendendo alla sprovvista i fan. Il cantautore ha pubblicato a novembre l’album “Il mondo è nostro”, disco d’oro, e si prepara andare in tour da giugno negli stadi delle principali città italiane.

Il tour di Tiziano Ferro

Manca ormai pochissimo al grande ritorno live di Tiziano Ferro con “TZN 2023”. Dal 7 giugno 2023, il cantautore torna negli stadi delle principali città italiane per risentire, finalmente dal palco, il calore del pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

A marzo ha lanciato ultimo singolo

A marzo Tiziano Ferro ha lanciato l’ultimo singolo “Addio amore mio”. L’artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album “Il mondo è nostro”. “Addio mio amore è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione – ha raccontato Tiziano Ferro – la depressione è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’…”. Il video del brano è stato diretto dal fotografo e regista americano Walid Azami.