Morto Jerry Springer, addio al re della tv spazzatura americana

Al leggendario conduttore di talk show era stato diagnosticato un cancro pochi mesi fa

E’ morto Jerry Springer, re della tv spazzatura americana e una delle figure più influenti e controverse della storia del piccolo schermo. Aveva 79 anni e si è spento nella sua casa alla periferia di Chicago, come ha annunciato un portavoce della famiglia. Al celebre conduttore, che fu anche, per un breve periodo alla fine degli anni Settanta, sindaco di Cincinnati, era stato diagnosticato un tumore al pancreas pochi mesi fa, come rivela TMZ, che questa settimana sarebbe improvvisamente peggiorato. Per 27 anni, dal 1991 al 2018, ha condotto il talk show a stampo sindacalista ‘The Jerry Springer Show’ dagli altissimi indici di ascolto grazie ad ospiti in studio pronti a scandalizzare e a fare a botte davanti alle telecamere.

Tv trash

Ogni giorno Springer proponeva ai suoi spettatori una svariata collezione di fauna umana, disposta a mettere a nudo i suoi più bassi segreti: madri che confessavano alla figlia di andare a letto con la sua migliore amica, marito e moglie che scoprivano di avere lo stesso amante. Il tutto condito, come in un rituale, dalla fatidica rissa finale, con tanto di tirate di capelli, calci e ceffoni, aizzata dal conduttore e dal pubblico al grido di “Jerry, Jerry”. Con titoli come ‘Ho sposato un cavallo’, il programma di Springer divenne presto un cult in mezzo mondo (in Italia era trasmesso da Rai Sat) ispirando anche un’opera teatrale satirica al National Theater di Londra.

La politica

Prima della tv, Springer fu un politico che condusse una fallimentare campagna per il Congresso degli Stati Uniti nel 1970. Fu eletto nel consiglio comunale di Cincinnati nel 1971 e divenne sindaco della città nel 1977 per un mandato.

Il conduttore diventò famoso con il suo show, che concentrandosi su questioni politiche, per 27 anni lo fece diventare un successo di ascolti. Famoso per il lancio della sedie e le discussioni piene di ‘bip’ lo show di Springer era così popolare alla fine degli anni 90 che superò quello di Oprah Winfrey in diverse città. Springer definì lo show “intrattenimento evasivo”, mentre altri vedevano il programma come un contributo a un declino dei valori sociali americani.

“La capacità di Jerry di entrare in contatto con le persone è stata al centro del suo successo in tutto ciò che ha provato, che si trattasse di politica, trasmissioni o semplicemente scherzare con le persone per strada che volevano una foto o una parola”, ha detto Jene Galvin, portavoce della famiglia e amico di Springer dal 1970, in una dichiarazione. È insostituibile e la sua perdita fa male immensamente, ma i ricordi del suo intelletto, del suo cuore e del suo umorismo vivranno”.

Altri show

Springer condusse anche uno show nelle aule di tribunale, ‘Judge Jerry’, che è andato in onda per 3 stagioni. L’ultima apparizione televisiva di Jerry è stata nella scorsa stagione di ‘The Masked Singer’ dove si è esibito come ‘The Beetle’, cantando un classico di Frank Sinatra. Springer conduceva anche un programma di musica folk su una stazione radio locale a Cincinnati. La sua battaglia contro il cancro sarebbe peggiorata circa un mese fa costringendolo a smettere di lavorare. Lascia la figlia Katie Springer e sua sorella maggiore Evelyn.