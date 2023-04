Madonna di Trevignano, spunta la figura di Padre Scozzaro: lui e Gisella avrebbero visto insieme la Madonna e Padre Pio

Anche sul sito del Frate in vendita articoli religiosi: 140 euro per un “pacco fedeltà”

Emerge una nuova figura nel caso della Madonna di Trevignano. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione “Pomeriggio Cinque“, la veggente Gisella Cardia avrebbe coltivato negli ultimi anni dei rapporti con Padre Giulio Maria Scozzaro, frate di Collesano in provincia di Palermo. I due avrebbero organizzato più incontri con i fedeli e, in alcuni di questi, entrambi hanno dichiarato di aver visto apparire la Madonna e Padre Pio. In particolare, sul sito dell’organizzazione di Trevignano si legge che durante un incontro tra la sedicente veggente e padre Scozzaro, Gisella avrebbe visto apparire San Pio accanto al frate.

Tuttavia, anche sulla figura di padre Scozzaro emergono diverse perplessità: anche il religioso, infatti, ha un sito internet in cui vende articoli religiosi. Tra questi spicca un pacchetto “fedeltà”: nonostante si dica che il valore di questo speciale pacco sia di 140 euro, viene poi spiegato che il pacco viene spedito con una libera offerta: all’interno sono si possono trovare immagini religiose della madonna, libri religiosi, corone del Rosario esorcizzate. Inoltre, secondo quanto riportato da alcuni presunti messaggi della Madonna a Gisella, sembra che proprio la Vergine abbia “sponsorizzato” uno dei libri scritti da Scozzaro: “Il suo ultimo libro farà tremare i polsi dei fedeli”, avrebbe detto la Madonna. Non è finita qui però: infatti, sulla figura di questo sacerdote si aggirano anche le voci di una scomunica che avrebbe ricevuto diversi anni fa direttamente dal Vaticano.