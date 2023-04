La bella modella brasiliana sfodera la carica sexy e poi litiga con Fiore Argento per un incidente durante la raccolta della legna

All’Isola dei famosi Helena ravviva la playa con un “reggiseno” di foglie. La bella modella brasiliana sfodera la sua carica sexy e poi è protagonista di un battibecco animato tra Fiore Argento. Durante la raccolta della legna, un masso rotola addosso alla figlia di Dario Argento e la naufraga rimprovera la modella brasiliana di “non aver prestato attenzione”. A Playa Tosta non c’è tregua per le continue tensioni nella Tribù delle Chicas.

La lite tra Helena e Fiore

“Mi hai buttato addosso un masso, non si fa…”, attacca Fiore. E la risposta di Helena non si fa attendere: “Guarda Fiore, anche io sono caduta, non è colpa mia… potevo anche cadere sopra di te, mi devi sempre incolpare di qualcosa, allora vai tu, sali, tagli e lanci…”. Poi la modella brasiliana si sfoga davanti alle telecamere: “Capisco che lei è fragile, capisco che lei è dolce, ma qui siamo su un’isola selvaggia, le cose possono succedere, siamo un gruppo, stavo facendo una cosa per il gruppo ed è capitato un incidente, non è una cosa personale. E’ il terzo giorno che Fiore ha questo tono accusatorio con me, e poi fa la vittima”.

La posizione di Fiore

Più tardi Fiore e Nathaly si ritrovano a parlare della situazione che si è creata e si dicono stanche dei continui attacchi, così la Argento le suggerisce di non isolarsi troppo, provando a reagire. Poi arriva un momento di sfogo per Fiore: nella tribù delle Chicas sono presenti due personalità troppo forti, quelle di Nathaly ed Helena, capaci di trascinare nel vortice delle discussioni anche le mediatrici Corinne e Cristina. La Argento si trova in mezzo a due fuochi…