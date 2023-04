Film stasera in TV da non perdere venerdì 28 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 28 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Bayou Caviar – Il prezzo da pagare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Cuba Gooding Jr. è un ex campione di boxe che viene ingaggiato da un gangster russo per compiere un ricatto.

Codice Genesi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Denzel Washington, Mila Kunis e Gary Oldman in un film post apocalittico. Un eroe solitario viaggia per portare in un luogo sicuro un libro che può salvare l’umanità.

Boston – Caccia all’uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film con Mark Wahlberg ambientato durante l’attentato di Boston del 2013, nel bel mezzo della Maratona.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

American Gigolo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Richard Gere in un film cult. Un affascinante gigolo finisce nei guai quando una sua cliente viene trovata uccisa.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Notte prima degli esami – oggi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del fortunato primo film con Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini.

Magic in the moonlight, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colin Firth ed Emma Stone in una commedia romantica di Woody Allen. Un prestigiatore razionale e una medium si avvicinano sempre di più.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Cuori ribelli, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Tom Cruise e Nicole Kidman in un dramma romantico per la regia di Ron Howard.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Altro film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon sempre protagonista abile nella risoluzione di intrighi internazionali.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ruby Red, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo capitolo di una saga tratta da un romanzo. Una ragazza londinese viaggia nel passato per chiarire un enigma della sua famiglia.

Venom: La furia di Carnage, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Tom Hardy nel secondo film sull’antieroe Marvel. Stavolta Venom dovrà affrontare Carnage.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Colette, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Keira Knightley e Dominic West in un biopic sulla storia della scrittrice Gabrielle Colette.

I PROGRAMMI IN CHIARO

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Carlo Conti conduce un format varietà che ripercorre anni e anni di musica e televisione.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Villetta con ospiti, ore 21:20 su Rai 3

Una famiglia benestante del Nord Italia viene sconvolta da un evento che porta segreti e falsità a galla.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Il patriarca, ore 21:20 su Canale 5

Fiction di e con Claudio Amendola. Un imprenditore si scopre malato e dovrà difendere alcuni segreti.

Taken – La vendetta, ore 21:20 su Italia 1

Secondo capitolo della saga action con Liam Neeson. Una vacanza rischia di finire in tragedia: dovrà salvare la sua famiglia.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.