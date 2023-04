AUDIOCOOP: LA MUSICA E’ LAVORO, GRIDIAMOLO FORTE IL PRIMO MAGGIO IN TUTTE LE PIAZZE , UN PROGRAMMA RADIO IL 1 MAGGIO CON LE CANZONI SUL LAVORO

Tutte le proposte per migliorare il settore musicale italiano

AudioCoop – Associazione di editori e produttori indipendenti, sostiene l’appello di Obis, Unione delle Orchestre da Ballo, per il Primo Maggio: uniti in un appello importante, per la musica e per tutti i lavoratori dello spettacolo.

Siamo prossimi alla Festa dei Lavoratori, il lungo ponte si avvicina e tutto è pronto per i vari concerti in Italia: infatti, in tutta Italia fervono i preparativi per tante feste di piazza, tra tradizione, innovazione, musica, cultura e le orchestre popolari sono per il nostro Paese un importante fiore all’occhiello.

Arriva il Primo Maggio e migliaia di piazze e club in Italia si riempiranno dunque dei sapori, dei ritmi e dei suoni creati da migliaia di artisti, musicisti, tecnici e da tutta la filiera della musica da ballo e dello spettacolo dal vivo e insieme a loro da tutta la filiera della musica indipendente ed emergente.

C’è voluta la pandemia, due anni di emergenza sanitaria per ricordare a tutti noi ed all’Italia intera che la musica è lavoro, che dietro ad ogni spettacolo e concerto, orchestra, ci sono migliaia di lavoratori. Proprio per porre l’attenzione a questi temi profondi, importanti e per ricordare che la musica è lavoro, l’Obis insieme ad AudioCoop lanciano un appello che sarà letto da tutte le orchestre e artisti in occasione degli spettacoli del Primo Maggio.

Riprendiamo e condividiamo un appello lanciato da Obis, con il supporto di AudioCoop a favore delle orchestre da ballo:

Un’orchestra da ballo e un artista indipendente con la sua crew ha nei suoi interpreti dei lavoratori che esprimono capacità artistiche unite ad attività operative e imprenditoriali completamente Made in Italy. Un mix unico e straordinario. Si è datori di lavoro, artisti, tecnici, autisti, comunicatori e tanto altro insieme per realizzare il migliore spettacolo e concerto possibile. AudioCoop, con i suoi 250 piccoli produttori indipendenti e i su0oi oltre 2500 artisti indipendenti, emergenti e esordienti, insieme a AIA, Associazione Italiana Artisti, La Squadra per la Musica , con i suoi oltre 2500 artisti, e Rete dei Festival , con i suoi 150 contest , insieme nel Coordinamento Indies, insieme all’Obis, l’Unione delle Orchestre da Ballo Italiano e Spettacolo, è parte integrante del Primo Maggio, con le sue centinaia di orchestre e migliaia di artisti e musicisti indipendenti che si esibiranno, perché questo nostro modo di fare musica, e’ a tutto tondo un lavoro e chiede che la sua unicità, come una importante componente di aggregatore sociale, venga tutelata e rispettata nelle massime forme. Questo è il giorno giusto per farlo, insieme a tutti voi

“La Musica è Lavoro, ballare è Lavoro, ricordiamolo in ogni palco del Primo Maggio“, questo l’appello di AudioCoop e Obis che chiedono anche “Una completa e totale riforma del welfare dello spettacolo dal vivo che tuteli al massimo tutti i lavoratori del settore musica e spettacolo in modo automatico ogni volta si presenti una crisi, un sostegno totale alle aziende italiane del Made in Italy musicale che realizzano le nuove produzioni discografiche e dal vivo del nostro paese, grazie all’attivazione del Codice dello Spettacolo dal Vivo, una riforma del FUS che permetta a loro di poter accedere ai bandi per i festival, un riconoscimento istituzionale dei club e dei festival storici, una riforma della Rai che permetta l’accesso alle aziende musicali italiane che rappresentano l’80% delle produzioni nazionali e hanno uno spazio nel servizio pubblico pari al solo 8%, un credito d’imposta per tutti gli eventi live, le produzioni discografiche e i videoclip, oltre a altri sgravi, semplificazioni e bonus che facilitino il duro lavoro di questo settore che rischia di finire in mano a poche multinazionali monopoliste digitali straniere”.

Buon Primo Maggio a tutti i Lavoratori della Musica che lavorano sui Palchi del Primo Maggio e sono i pilastri e la colonna sonora della Festa dei Lavoratori, Buon Primo Maggio a tutte le coraggiose aziende italiane del settore musicale che tengono alto il nostro Paese e l’innovazione e lo scouting in Italia e nelle Regioni valorizzando la nuova musica italiana e le nuove musiche regionali tradizionali rinnovandole.

Invitiamo tutti il Primo Maggio insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti alle ore 10 a seguire su www.flywebradio.it lo speciale su La Musica e’ Lavoro , ideato da Giordano Sangiorgi e realizzato eda Matteo Cimatti, che presenta le Canzoni sul Lavoro degli artisti emergenti presenti al MEI grazie al contest La Musica e’ Lavoro. Appuntamento al 1’ maggio 2024 per un grande concerto con tutti gli artisti che porteranno canzoni sul tema del Lavoro.