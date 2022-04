Michael Mann in Italia per le riprese del film su Enzo Ferrari

Il regista americano è nel nostro Paese per preparare le riprese del biopic sul fondatore della celebre casa automobilistica. A interpretare Enzo Ferrari sarà Adam Driver mentre Penelope Cruz vestirà i panni di Laura Dominica Garello Ferrari

“Sono i sogni a far vivere l’uomo. Il destino è in buona parte nelle nostre mani, sempre che sappiamo chiaramente quel che vogliamo e siamo decisi a ottenerlo”. È una frase di Enzo Ferrari che rispecchia alla perfezione lo spirito con cui Michael Mann ha deciso di sviluppare il progetto di girare un film sul fondatore della celebre casa automobilistica. Sono infatti 15 anni che il regista cerca di girare. questo film. Tant’è che ’ultimo lungometraggio del cineasta di Chicago Blackhat, è datato 2015. E ora finalmente il sogno è diventato realtà. In questi giorni, infatti, Mann si trova in Italia per preparate le riprese estive della pellicola, che dovrebbe essere pronta per il 2023. Il biopic è ispirato al libro scritto dal giornalista e sceneggiatore Brock Wendel Yates e pubblicato da Penguin nel 1991.

Il protagonista sarà Adam Driver (anche se il ruolo era destinato inizialmente a Hugh Jackman). Nei panni della moglie di Enzo ci sarà, invece, Penélope Cruz. Del cast fa parte anche Shailene Woodley (Big Litte Lies) che interpreterà Lina Lardi. Mann è decisamente entusiasta, come si evince da queste parole: “Avere questi artisti meravigliosi per portare in vita questa storia e questi personaggi unici in location come l’Emilia Romagna e Modena è una visione che si realizza”.

FERRARI, LA TRAMA DEL FILM

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla trama del film. Quello che sappiamo è che la pellicola sarà ambientata nel 1957. Si tratta di un periodo molto travagliato per Enzo Ferrari. Il 12 maggio di quell’anno infatti muore durante la Mille Miglia il pilota Alfonso de Portago, a causa dello scoppio di uno pneumatico della Ferrari 335 S con cui stava gareggiando. Nella tragedia perdono la vita anche nove spettatori, tra cui cinque bambini, oltre a numerosi feriti. Un dramma che segna la vita di Enzo e di sua moglie Laura che, l’anno precedente avevano dovuto affrontare la perdita del figlio Dino, scomparso a soli 24 anni a causa della distrofia di Duchenne. Ma il film, tra vita privata e carriera, cercherà di raccontare anche tutta la forza di un uomo capace di affrontare anche le tragedie più terribili. E, visto anche l’ottimo lavoro svolto da Michael Mann come produttore esecutivo do Le Mans ’66 – Ford vs Ferrari, la speranza è che il film rispecchi un’altra frase pronunciata da Enzo: “Ammiro tutti coloro che hanno una passione e hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo”.