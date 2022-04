Måneskin dal Coachella all’Arena di Verona, quando una storia diventa leggenda

L’appuntamento nella città scaligera è circondato da grande attesa. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan gladiatori per una sera. In attesa di raccontarvi il concerto, qualche anticipazione

Sarà il tardo pomeriggio a portare le prime certezze. La più attesa si chiama scaletta. Per il debutto europeo dei Måneskin all’Arena di Verona, l’attesa è siderale. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio arrivano nell’anfiteatro dopo il trionfo al Coachella. Tanta Italia sarà rappresentata in Arena, e io ci sarò per raccontarvi il ritorno a casa di un gruppo decollato a X Factor e che soltanto un anno fa ha vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest. Se nello spazio c’è AstroSamantha, sulla terra ci sono gli AstroMåneskin!



Nel tardo pomeriggio è previsto il soundcheck. L’Arena sarà ancora vuota ma chi si troverà, per scelta o per caso, in piazza Bra non potrà fuggire al rock dei Måneskin che inizia a prendere corpo. Quel che posso dire, fin da ora, è che la scaletta del concerto dei Måneskin a Verona non è ancora nota, ma la band sicuramente avrà occasione di presentare al pubblico le canzoni dell’ultimo disco Teatro d’ira – Vol. I e un po’ delle loro hit. Possiamo provare a ipotizzare Marlena, Zitti e buoni e I Wanna Be Your Slave. Al Coachella, come ha raccontato l’inviata di Sky TG24 Valentina Clemente, hanno proposto Beggin’, che ha scalato la classifica US Rock Airplay fino alla prima posizione, Mammamia, Chosen For Your Love, le loro versioni (blasfemia chiamarle cover) di Womanizer di Britney Spears e I Wanna Be Your Dog di Iggy Pop e gli Stooges. Senza dimenticare il pezzo scritto contro la guerra in Ucraina We’re Gonna Dance on Gasoline. A dimostrazione che il rock, in primis quello dei Måneskin, può spronare il mondo al cambiamento.