Ilary Blasi in una botte di ferro, scelta per la prossima stagione

Ilary Blasi continuerà ad essere un pilastro del prime time dell’ammiraglia Mediaset

Dopo aver deciso di lasciare la guida del Grande Fratello Vip, la conduttrice romana si è impegnata in nuovi progetti come i più recenti esperimenti di Mediaset, quali Eurogames e Star in the Star. Ha avuto più riscontro come conduttrice dell’Isola dei Famosi.



Mediaset si fida di lei, sa che in questi anni una buona fetta di pubblico si è affezionata al suo volto e al modo di fare romano tutto pragmatismo e battute taglienti.



Il magazine diretto da Carlo Verdelli scrive che per la capitolina Mediaset sta pensando a un “nuovo e blindatissimo progetto in prima serata”. Laddove la questione andasse in porto, il programma segreto di cui sarà protagonista lo si vedrà in video nella prossima stagione televisiva.



Nel frattempo la Blasi si gode la “promozione” dell’Isola dei Famosi: i vertici del Biscione hanno deciso di allungare il reality show di oltre un mese rispetto alle previsioni iniziali.