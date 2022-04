Batman – Un’autopsia, Spotify presenta il podcast dedicato all’uomo pipistrello

Su Spotify dal 3 maggio arriva la nuova audio serie originale “Batman – Un’autopsia”, nata dalla partnership con DC e Warner. Scopriamo quali saranno le 12 voci italiane del podcast

“Perché Batman è l’eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso. E quindi gli daremo la caccia. Perché lui può sopportarlo. Perché lui non è un eroe. È un guardiano silenzioso che vigila su Gotham. Un Cavaliere Oscuro.” Finisce con questa battuta cult pronunciato dal commissario James Gordon (interpretato da Gary Oldman) il capolavoro firmato da Christopher Nolan nel 2008. Ma anche L’uomo pipistrello, nonostante sia un supereroe taciturno e dolente, necessita talvolta di esprimere le proprie emozioni attraverso la parola e non solo con la forza o con gadget ipertecnologici. Cosi a dare voce al vigilante di Gotham, ci ha pensato Spotify. Infatti, sulla piattaforma, a partire dal 3 maggio, sarà disponibile in Italia e in altri 8 paesi (Stati Uniti, Brasile, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone e Messico) Batman: Un’ autopsia. La serie audio realizzata in collaborazione con Warner Bros e DC Comics sarà composta da dieci episodi. Le puntate andranno in onda ogni martedì. Solo in occasione del lancio sono previsti due episodi insieme. uno ogni settimana, in uscita il martedì. Solo per il lancio sono previste due puntate insieme). L’adattamento italiano di Batman – Un’Autopsia è stato curato da Show Reel Agency, parte di Show Reel Media Group. Il Produttore esecutivo, invece, è David S. Goyer, che ha partecipato anche alla sceneggiatura di Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno e Batman v Superman: Dawn of Justice.

BATMAN – UN’ AUTOPSIA, LE VOCI ITALIANE

Il cast italiano di Batman – Un’autopsia è un Parterre de rois. A cominciare dal Cavaliere Oscuro che non poteva che essere Claudio Santamaria. L’attore ha doppiato l’uomo pipistrello nella trilogia firmata da Nolan e nei film della Lego. Il cantautore Michele Bravi, invece, è L’Enigmista, che questa volta, a differenza del villani intepretato da Paul Dano nella pellicola con Robert Pattinson, si ritrova ad aiutare il vigilante mascherato. ” Il mietitore”, l’assassino seriale che terrorizza Gotham ha il timbro inconfondibile di Saverio Raimondo, ormai specializzato a vestire i panni del cattivo, mentre Michela Giraud presta la voce all giornalista Vicki Vale, che nel primo Batman diretto da Tim Burton aveva il volto di Kim Basinger. I genitori di Bruce, ovvero Marta e Thomas Wayne sono rispettivamente Maria Grazia Cucinotta e Michele La Ginestra. Completano il cast Dario Bressanini, Beatrice Bruschi (Kel), Edoardo Ferrario (Arnold Flass) Alice Mangione (Barbara Gordon) Fiore Manni (Renee Montoya) e Nicola Pistoia (Il Dottor Hunter).

SPOTIFY E I SUPEREROI DELLA DC COMICS

Con ogni probabilità, in futuro ci saranno altre serie audio dedicate ai personaggi DC più popolari, come per esempio Harley Quinn. Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer di Spotify, ha infatti rilasciato questa dichiarazione: “Con il lancio globale di Batman – un’autopsia, siamo davvero entusiasti di portare l’iconico universo di Batman all’interno di un podcast e offrirlo a centinaia di milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Con questa straordinaria partnership, insieme a Warner Bros e DC, abbiamo l’opportunità unica di dar vita ad una nuova era dei personaggi DC, attraverso il mondo dell’audio e con il doppiaggio di un cast stellare. La potenzialità dei podcast non è mai stata così evidente, grazie all’immenso capolavoro sonoro di David Goyer, dedicato all’unico e inimitabile Bruce Wayne”.

BATMAN – UN ‘ AUTOPSIA, LA TRAMA DEL PODCAST

La trama di Batman- Un’Autopsia immagina un Bruce Wayne che non ha alcun ricordo di essere il nostro giustiziere mascherato e lavoro come patologo forense. Ma Gotham City è terrorizzata dagli omicidi commessi da un serial killer cannibale soprannominato “Il Mietitore”. Per scoprire l’origine dell’amnesia che ha colpito l’uomo pipistrello, Barbara Gordon chiede aiuto al secondo detective più intelligente di Gotham: L’Enigmista.