Rai2, domani torna Restart

Si rinnova l’appuntamento con “Restart – L’Italia ricomincia da te”, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda stasera alle 23.20 su Rai2. Al centro della nuova puntata, l’andamento del virus e le riaperture: sono davvero un rischio calcolato o sono un azzardo? Mentre avanza la campagna vaccinale e i lavoratori messi in ginocchio dalla pandemia chiedono uno spostamento in avanti del coprifuoco, tutti sognano l’immunità di gregge. Con Maurizio Landini, segretario generale Cgil, si parlerà di crisi aziendali, di pensioni, del divario sempre più ampio tra garantiti e non garantiti e di come è cambiato, forse per sempre, il mondo del lavoro nell’ultimo anno. Con gli interventi di Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, Paola Diana, imprenditrice da Londra, Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr, Carlo D’Ippoliti, docente economia Università La Sapienza e Gianluca Timpone, commercialista. Con Giovanni Malagó, Presidente del Coni, della fondazione Milano Cortina 2026 e membro del comitato olimpico, si guarderà agli Internazionali di tennis, agli Europei di giugno e alle Olimpiadi di Tokyo in vista delle quali il Presidente ha chiesto di vaccinare 300 atleti azzurri. E ancora, i debiti del calcio, la crisi delle società sportive e i sostegni stanziati per il mondo dello sport.