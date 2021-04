Cinema: Alpi Film Lab 2021, nasce il cinema di frontiera

Selezionati i primi otto progetti di film finanziati da Alcotra

Con l’annuncio degli otto lungometraggi e degli otto produttori scelti tra 70 candidature, prende il via Alpi Film Lab, innovativo progetto di formazione cinematografica transfrontaliera tra Francia e Italia promosso da Museo Nazionale del Cinema e Bonlieu Scène Nationale Annecy, e finanziata con 800mila euro nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra TorinoFilmLab, laboratorio per talenti del cinema internazionale, e Annecy Cinéma Italien, festival francese dedicato al cinema italiano, “è nato nell’anno del Covid – spiega Mercedes Fernandez, managing director del TorinoFilmLab – per dare impulso ai professionisti del settore in modo che possano accedere alle opportunità di lavoro e finanziamento presenti nelle collaborazioni transfrontaliere“

Gli otto progetti di film scelti sono quattro italiani e quattro francesi. Stessa divisione di nazionalità anche per gli otto produttori selezionati. Dodici professionisti sono donne e dodici sono uomini. Lavoreranno insieme, con formazioni a coppie. “Uno spaccato variegato e vitale dei nuovi talenti del cinema francese e italiano – dice il curatore, Francesco Giai Via – per quella che si prefigura un’occasione di formazione e di scambio di culture straordinario”. Variegata anche la tipologia di lavori, da lungometraggi a corto e documentari e dei soggetti, dalla finzione al realismo, dall’animazione alla fantastico.

I selezionati, tra l’altro, si incontreranno al 1/o workshop ad Annecy il 29 maggio e poi al Torino Film Industry in novembre.

