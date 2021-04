Billie Eilish, il nuovo album si intitola ‘Happier Than Ever’ e uscirà tra poco

L’annuncio è ufficiale. «Senza il coronavirus non credo che avrei fatto questo disco». Ecco la tracklist. Intanto, giovedì 29 aprile uscirà il nuovo singolo

A poche ore dal teaser pubblicato sul suo profilo Instagram, finalmente sappiamo qualcosa in più sul secondo atteso album di Billie Eilish Il disco si intitola Happier Than Ever e uscirà il 30 luglio di quest’anno. L’annuncio ufficiale è stato anticipato da cartelloni pubblicitari apparsi in varie città e poi confermato da Variety.

Eilish lo ha confermato pochi minuti fa su Instagram, spiegando che dopodomani, 29 aprile, uscirà un nuovo singolo: «Il mio nuovo album Happier Than Ever uscirà il 30 luglio. È la cosa migliore che abbia mai creato e sono eccitata, nervosa e impaziente che la ascoltiate. Non riesco neanche a dire quanto. Non ho mai provato così tanto amore per un progetto. Spero che proviate quel che provo io. Giovedì alle 9 di mattina uscirà anche il nuovo singolo».

A febbraio, in una intervista per il late show di Stephen Colbert, Billie Eilish ha raccontato che il disco è stato scritto in lockdown, l’unico periodo di pausa dai tour che ha vissuto dall’esordio nel 2016. «Senza il Covid non credo che avrei fatto questo disco, o un disco in generale», ha detto. «Questo non significa che parlerò del virus, ma ovviamente se le cose attorno a te cambiano, allora cambi anche tu. La vita va così. Insomma, devo ringraziare il Covid per questo disco».

Dopo il disco d’esordio When We Fall Asleep, Where Do We Go?, Eilish ha pubblicato diverse nuove canzoni: Everything I Wanted, il brano per il film di James Bond No Time to Die, Therefore I Am, My Future eil duetto con Rosalia Lo Vas Olvidar . Di recente è uscito anche un documentario, The World’s a Little Blurry.

Ecco la tracklist:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

rollingstone.it