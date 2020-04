Valeria Marini racconta la sua storia con Gianluigi Martino

Valeria Marini, ospite a Live – Non è la D’Urso parla insieme a Gianluigi Martino dell’inizio della loro relazione, nata da un colpo di fulmine

Valeria Marini e il giovane pr Gianluigi Martino ufficializzano la loro relazione, ospiti nel salotto di Live – Non è la D’Urso. La coppia ha così raccontato dell’inizio della loro storia, un colpo di fulmine, e del loro primo bacio. Inoltre, nonostante i 17 anni di differenza, entrambi si dicono felicissimi e più uniti che mai grazie alla quarantena, che stanno trascorrendo insieme.

La stessa Marini lo aveva annunciato in un intervento radiofonico: “La quarantena è una prova importante per la vita di coppia. Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi. Ci stiamo dando molta forza l’uno con l’altra. E’ molto importante”.

Con la D’Urso hanno poi raccontato del loro primo incontro: “Abbiamo tantissimi amici in comune, ma non ci siamo mai incontrati in passato. Durante questo incontro di lavoro ci siamo guardati ed è scattato qualcosa“. Qualche tempo dopo è arrivato anche il primo bacio, come racconta Martino: “Tornavamo da una festa di un amico e l’ho baciata nel portone di casa quando l’ho riaccompagnata. C’era attrazione fisica, ma non solo quello qualcosa che andava oltre”.

