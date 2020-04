Tivùsat, essere informati al tempo del COVID-19: oltre 20 canali all news nazionali e internazionali

Notizie chiare, puntuali e complete per essere costantemente aggiornati su quello che accade e sulle prospettive future. Un bisogno costante che si è accresciuto a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione in tutto il mondo del Covid-19. Una necessità per combattere il proliferare di fake news che distorcono la realtà e aumentano l’ansia per un nemico invisibile e pericoloso.

Per questo, oggi più che mai, l’offerta di tivùsat ha nell’informazione uno dei suoi caratteri distintivi: dei 150 canali tv e radio, di cui 52 in HD, e 7 in 4k, più di venti sono dedicati esclusivamente all’informazione, italiana e internazionale.

Nella proposta di tivùsat, oltre ai principali canali italiani di news – Rai News 24 e TGcom24 – sono disponibili i più autorevoli canali all news internazionali: BBC, CNBC, France24, I24 News, Euronews che è trasmesso in otto lingue, tra cui russo e arabo.

tivùsat supera i confini europei per arrivare in Turchia, con TRTworld, in Cina con CGTN”, in Giappone con Nhk World-Japan”. Sulla piattaforma satellitare gratuita italiana sono visibili anche Al Jazeera e Al Jazeera English.

Su tivùsat sono disponibili anche i canali di informazione tematici come quello della Camera dei deputati, che assicura le dirette di tutte le sedute dell’Assemblea e la trasmissione, in diretta o in differita, delle audizioni delle Commissioni, oltre a documentari, materiali di archivio e programmi autoprodotti. Spazio poi a BFC, il nuovo canale all news dedicato alla business community, che offre idee, trend, interviste e approfondimenti per il mondo della finanza, delle imprese e dei leader di domani.

Alcuni di questi canali, come Rai News 24 e Al Jazeera sono in HD e, oltre alle informazioni, garantiscono una qualità della visione estremamente elevata.

tivùsat: una fonte di crescita e conoscenza, uno strumento per unire le persone e superare le barriere geografiche e linguistiche.