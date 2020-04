“Sparisci!”. La furia di Pago, che perde completamente le staffe

Momenti di tensione social quelli vissuti dal cantante Pago. Nelle scorse ore si è infatti letteralmente infuriato, rispondendo per le rime ad un attacco nei suoi confronti. L’uomo è attualmente a Cagliari in isolamento fiduciario domiciliare, quindi lontano fisicamente anche da Serena Enardu, perché reduce da un viaggio a Roma doveva aveva potuto rivedere nuovamente suo figlio Nicola, concepito con Miriana Trevisan. Ad infastidirlo è stata una follower e lui ha deciso di non restare in silenzio.

L’artista originario della Sardegna aveva pubblicato uno sfogo per accendere i riflettori sul mondo dei musicisti, che sta subendo tantissimo la crisi economica legata all’emergenza sanitaria. Ma una hater non ha gradito questa sua lamentela e lo ha bersagliato di critiche. A quel punto, Pago ha perso completamente le staffe replicando alla contestatrice. Vediamo nel dettaglio cosa hanno scritto Pacifico Settembre e l’utente che l’ha fatto sbottare pesantemente.

L’uomo aveva inizialmente pubblicato questo messaggio: “Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella di altri musicisti, dobbiamo capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi”. A quel punto una fan si è indignata, dicendogli: “Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro no?”. Il cantante ha perso in quel momento la ragione e si è arrabbiato moltissimo davanti a quella considerazione, ritenuta fuori luogo. L’attacco è stato davvero frontale.

Sul popolare social network Instagram, Pago ha affermato: “Sparisci e trovati qualcosa da fare, invece di sparare minc…e sui social degli altri”. Non gli è andato proprio giù l’invito dell’hater a trovarsi una nuova occupazione lavorativa, magari andando quindi a lavorare in campagna. Non si segnalano ulteriori repliche dell’internauta, ma stavolta il musicista si è davvero imbestialito. Solo in poche circostanze i suoi ammiratori lo avevano visto così nervoso

Un paio di giorni fa era andato in scena, sempre su Instagram, un siparietto divertente e ‘bollente’ tra lui e la Enardu. Infatti, nel primo incontro avuto con l’artista sardo, la donna ha confessato di aver rivolto lo sguardo proprio nelle parti intime della sua dolce metà, seppur involontariamente. Pago è scoppiato a ridere e Serena ha invece affermato di essersi pentita di aver raccontato questo aneddoto. Ha voluto precisare che non era sua intenzione guardare quella zona intima.

