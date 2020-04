Federica Panicucci, Mattino 5: svelata data di rientro e rapporto con Vecchi

Federica Panicucci torna a Mattino 5: svelata la data di rientro e il rapporto con il collega Francesco Vecchi

Federica Panicucci tornerà a breve in video a Mattino 5. La conduttrice sarà nuovamente in sella alla trasmissione della rete ammiraglia Mediaset a partire dal 4 maggio. Lo ha rivelato lei stessa in una intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha raccontato i dettagli della sua quarantena. Non solo: ha confidato anche come va il rapporto professionale con Francesco Vecchi.



Ricordiamo che la Panicucci, nel 2018, fu protagonista di un fuori onda non proprio morbido nei confronti del giornalista (arrivarono poi le scuse). “Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie”. Così Federica Panicucci annuncia a Tv Sorrisi e Canzoni il suo ritorno a Mattino 5 che in questo periodo è stato guidato da Francesco Vecchi. A proposito, con lui nessun problema? Lo ha sentito in questi giorni? “Sì, con regolarità”, fa sapere. Spazio poi alla quarantena. Federica, come molti altri italiani, ha dovuto modificare drasticamente il proprio stile di vita…

Giornata tipo? “Mi alzo alle 07:30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9. Poi sparecchio e metto tutto in ordine”, racconta la Panicucci. “Passo l’aspirapolvere – aggiunge – e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni. In questi giorni ho lavato anche le tende, vetri e balconi.” Visto che il tempo non manca, largo anche al cambio del guardaroba stagionale: “Ho approfittato del tempo a disposizione per svuotare e pulire gli armadi, la dispensa e gli armadietti di tutta la casa. E li ho riorganizzati con dei cassettini interni per tenere in ordine le piccole cose che si cercano e non si trovano mai”.





Mirko Vitali, Gossip.it