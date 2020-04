Aurora Ramazzotti esempio per i più giovani: ‘I ragazzi mi scrivono che si sono avvicinati allo sport grazie a me, anche chi non se lo sarebbe mai sognato’

Una volta non ne voleva sapere di allenarsi, ora invece è lei che sprona gli altri a farlo. La figlia di Michelle Hunziker presa a modello da altri della sua generazione

Aurora Ramazzotti diventa un esempio per i più giovani. Ogni pomeriggio in diretta propone online sessioni di allenamento sul suo profilo social. Sono in molti a seguirla con impegno e la mora 23enne ringrazia: “I ragazzi mi scrivono che si sono avvicinati allo sport grazie a me, anche chi non se lo sarebbe mai sognato”.

Aury quando era più piccola proprio non ne voleva sapere di allenarsi, con il tempo è diventata una stakanovista del fitness. Mamma Michelle Hunziker recentemente a Gente ha raccontato: “Adesso Aurora si allena sempre, corre meglio di me, è diventata una runner potente, la corsa le dà un’energia speciale. Se penso che da bambina e poi da ragazzina non voleva muovere neanche un muscolo e non portava mai a termine i corsi ai quali la iscrivevamo… Io mi allenavo, la invitavo a seguirmi, lei cambiava stanza. Ora faccio quasi fatica a starle dietro“.

Ed è esattamente quel che è accaduto, al punto che la ragazza è presa a modello da altri della sua generazione. Lo rivela lei stessa sul social. “Volevo cogliere l’occasione per ringraziare tutti quanti dei messaggi. Molte persone mi stanno scrivendo di essersi avvicinate allo sport grazie a me, anche chi non se lo sarebbe mai sognato. Conosco la sensazione, ci sono passata anche io”, scrive in un lungo post su Instagram.

E’ felice di essere diventata un esempio. Ha scelto di condividere il suo allenamento con gli altri per far sì che questi giorni di isolamento forzato fossero meno duri per tutti: “Ognuno nel proprio piccolo cerca di contribuire a rendere questi giorni un po’ meno pesanti e se ci sono riuscita, anche solo per un minuto, ne sono molto contenta. Alla fine ho sempre creduto che i social servissero a questo: farci compagnia a vicenda trasmettendo positività, motivazione e ironia. ora più che mai dev’essere una priorità!”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it