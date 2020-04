Amici Speciali dalla seconda metà di maggio, possibile il sabato sera: Vanessa Incontrada in giuria

Maria De Filippi si prepara a tornare in onda in diretta con “Amici Speciali”, il talent show ripensato per essere trasmesso in piena emergenza coronavirus. Dodici talenti, quasi tutti ex del programma, si sfideranno sul palco. Unica giurata confermata al momento è Vanessa Incontrada, mentre restano ancora da definire data di partenza e giorno di messa in onda. Possibile il ritorno al sabato sera in sostituzione delle repliche di Tu sì que vales.

Progetto che avrebbe dovuto inizialmente vedere la luce con il nome Amici All Star e la cui messa in onda, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto seguire il serale di Amici 2020. Così non è stato ma la squadra di Amici ha rimesso mano al progetto per adattarlo ai tempi difficili che la televisione sta vivendo. A Rtl 102.5 la conduttrice aveva già dato voce ai cambiamenti apportati alla struttura del format, pur confermando la necessità di andare in onda per tornare a offrire al pubblico una parvenza di normalità, almeno in tv:

“Con questa cosa del coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di ‘Amici All Star‘, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, io spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo”.

Se il cast è già stato confermato – dopo essere stato svelato sui social dall’hashtag #DMA – così come il numero delle puntate, quattro in totale, manca, invece, una data ufficiale per la messa in onda. Lavori in corso anche per quanto riguarda la giuria della nuova e speciale edizione del talent show. Per il momento è Vanessa Incontrada l’unico nome confermato. Lei stessa aveva fatto sapere che ci sarebbe stata nel corso di una diretta Instagram con Nek. Il coinvolgimento della giuria dovrà necessariamente tenere conto del momento storico che stiamo vivendo: necessario ricorrere a un gruppo di giudici contenuto, cui andrà il difficile compito di giudicare non più giovani artisti emergenti, ma cantanti e ballerini con una carriera già avviata e una popolarità consolidata presso il grande pubblico.

Stash, già professore di canto ad Amici da due anni, ha accettato di far parte della squadra di artisti in gara. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il leader dei The Kolors ha fatto sapere di avere aderito con entusiasmo al progetto per avere la possibilità di sostenere concretamente la lotta al coronavirus. I compensi degli artisti in gara, infatti, saranno devoluti in beneficenza per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

Resta il nodo della collocazione. L’ultima edizione del serale di Amici, per la prima volta da anni, è andata in onda in diretta il venerdì in prima serata, evitando lo slot del sabato sera occupato fino a quel momento. La nuova edizione di Amici Speciali, invece, potrebbe tornare in onda proprio il sabato in prima serata allo scopo di tornare a regalare al pubblico intrattenimento di qualità durante il weekend. Lo si evince dai listini Publitalia che però non risultano essere ancora aggiornati con le modifiche all’offerta televisiva della seconda metà di maggio, ripensata come il resto del palinsesto per adattarsi alle nuove esigenze.





Stefania Rocco, Fanpage.it