Torna, alle 14 su Rai1, “Domenica In”

Alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda su Rai1 la 33° puntata di ‘Domenica In” condotta da Mara Venier.

Tra gli ospiti, Milena Vukotic, sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua lunga carriera di attrice.

Cesare Bocci, il popolare ‘Mimì’ della serie televisiva di Rai1 ‘Il Commissario Montalbano’, si racconterà a tutto tondo parlando dei suoi affetti, della sua famiglia oltre che della sua carriera di attore di cinema e di tv.

Giancarlo Giannini, straordinario attore di cinema e televisione, sarà ospite del salotto domenicale raccontando alcuni momenti importanti della sua vita, ed alcuni aneddoti legati alle tante attrici con le quali ha lavorato in tanti film di successo;

Ambra Angiolini, parlerà della sua carriera e dei suoi futuri progetti professionali, ospite della puntata sarà anche Dani Osvaldo, l’ex calciatore argentino ed ora ballerino a ‘Ballando con le Stelle’ interverrà anche con la sua band ‘Barrio viejo’ e si esibirà con un brano.

Rita Dalla Chiesa, tornerà a Domenica In per presentare il suo nuovo libro.

Lo spazio musicale sarà con Leonardo De Andreis, giovane cantautore che si esibirà cantando il brano ‘Gli amori’ portato al successo da Toto Cutugno.