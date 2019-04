Ronnie Wood inaugura il suo ritratto dei Rolling Stones ispirato a Picasso

Il chitarrista, che per hobby dipinge, ha svelato il suo personalissimo ritratto della band intitolato ‘The Picasso Stones’, ispirata all’opera ‘I tre ballerini’

Ronnie Wood nella versione non chitarrista ma pittore non è affatto male. Il musicista dei Rolling Stones, nell’attesa di riprendere il tour con Mick Jagger (che si è dovuto sottoporre a un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca) si è dedicato alla pittura realizzando una serie di sei opere dal titolo Abstract Stones, in vendita dal 26 aprile sul sito ronniewood.com. Tre sono le reinterpretazioni di Wood di altrettante locandine dei tour degli Stones: Bridges to Babylon ’97-’98, Urban Jungle ’90 e Voodoo Lounge ’95. Il prezzo per queste opere, naturalmente autografate, è di 695 euro. Ma la sorpresa è sicuramente un’altra, il disegno che Ronnie Wood ha intitolato The Picasso Stones. Si tratta infatti di un dipinto che prende ispirazione dalla pittura di Picasso e che è un omaggio alla band.“È la mia interpretazione dell’opera di Picasso I tre ballerini – ha spiegato Wood – osservare l’originale mi ha ispirato a realizzare la versione di quel quadro con i ragazzi”. La figura della ballerina centrale è stata sostituita con quella della voce dei Rolling Stones, a braccia aperte proprio come l’originale. Alla destra di Jagger c’è lui, Ronnie Wood, alla sinistra Keith Richards e dietro, alla batteria, Charlie Watts. Il quadro è in stile cubista e i colori sono tutti accesi e brillanti. “Mi sono divertito molto a farlo. Picasso reinterpretava molti artisti, ma non so se avrebbe mai creduto che un giorno qualcuno avrebbe reinterpretato lui”, ha detto Wood. “Credo che ne sarebbe lusingato ma anche un po’ scioccato e spero piacevolmente sorpreso dalla mia interpretazione del suo lavoro”. Wood ha dipinto più versioni della stessa opera, in due delle tre in vendita Mick Jagger ha addirittura il seno, proprio come la ballerina di Picasso. Il prezzo dei The Picasso Stones varia dai 1150 ai 1750 euro.

