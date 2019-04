Giancarlo Magalli, è finità la storia d’amore con la ventiduenne Giada Fusaro

“All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta“. In un’intervista al settimanale Gente, Giancarlo Magalli ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro spiegando che “sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate tante, attaccarla perché frequenta un settantenne è veramente troppo. Lei è così straordinaria che supererà anche questa – ha concluso il conduttore – Le auguro il meglio e che riesca a trovare la persona giusta per lei”.

Magalli e la Fusaro si erano conosciuti qualche mese fa durante una puntata de “I fatti vostri”, il contenitore Rai condotto proprio da Giancarlo: lei, giovane campionessa di karate, aveva raccontato di aver subito molestie sessuali dal suo maestro quando aveva 12 anni. “Quella tra me e Giada è stata un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre“, aveva detto il conduttore quando era salita alla ribalta delle cronache la notizia della loro relazione.

