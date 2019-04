Bitter sweet – Ingredienti d’amore, nuova soap Canale 5

Bitter sweet, Ingredienti d’amore è la nuova soap di Canale 5. Anticipazioni, data d’inizio e cast della serie tv turca con Özge Gürel

Canale 5 ha deciso di puntare su un’altra soap turca che vede come protagonista l’attrice Özge Gürel. Scopriamo insieme cosa ci attende quindi a giugno. ‘Bitter sweet – Ingredienti d’amore‘, cui il titolo originale è ‘Dolunay‘, ci racconterà la tormentata storia d’amore tra Nazli e Ferit. La prima stagione è composta da 26 episodi della durata di 120 minuti ciascuno e dovrebbe trovare spazio alle 14:45 a partire dai primi di giugno (quindi alla fine di Uomini e Donne). Per quanto riguarda invece la trama della soap la grande protagonista Nazli ha il sogno di diventare chef. Intanto deve aiutare la famiglia e occuparsi di varie situazioni che rendono la vita molto frenetica. Anche le due sorelle sognano un futuro importante: Fatos studia per diventare una fashion designer mentre Asuman si occupa di turismo. La svolta per Nazli arriva quando viene assunta per lavorare come chef presso la villa di un importante uomo d’affari. L’uomo d’affari è Ferit che, in maniera maniacale, non vuole che gli oggetti in cucina vengano spostati. Inoltre Nazli dovrà preparare con cura la cena per poi lasciare la casa prima che l’uomo rientri. Le esigenze particolare dell’uomo hanno prodotto dei licenziamenti in serie per un compito alquanto arduo verso un uomo di estrema precisione. Ma quando Ferit incontra Nazli cambia tutto. La bellissima ragazza conquista subito il suo cuore ma alcune situazioni porteranno l’uomo a dubitare della sincerità di Nazli, rendendo il cammino molto complicato. Questi gli interpreti principali della soap turca ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore‘: Özge Gürel interpreta Nazli; Can Yaman interpreta Ferit Aslan; Hakan Kurtas interpreta Deniz; Öznur Serceler interpreta Fatosh; Ilayda Akdogan interpreta Asuman; Balamir Emren interpreta Engin; Necip Memili interpreta Hakan; Turks Turan interpreta Alya.

Anna Montesano, ilsussidiario.net