Platinette fa progressi dopo l’ictus: “Viva la vita”

Mauro Coruzzi è tornato per la seconda volta sui social dopo il malore e ha condiviso alcune foto

Platinette sembra migliorare. Dopo essere stato colpito da ictus ischemico lo scorso 17 marzo, Mauro Coruzzi si è mostrato in fase di ripresa e ha postato alcune foto dall’ospedale, commentando: “In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!”. E ha aggiunto: “Viva la vita”.

Come sta

Il primo post dopo l’ictus di Platinette aveva dato già dato speranze ai fan e a tutti coloro che nei giorni dopo il malore gli sono stati vicino. Ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti, dalla sua camera ha voluto rassicurare i fan, pubblicando un selfie in cui manda un bacio ai follower. Nell’immagine che aveva postato a due settimane dall’ictus era però ancora sdraiato a letto, mentre con il secondo invece vediamo Coruzzi in piedi che prova a camminare.

L’ictus

Platinette è stato colpito da un ictus ischemico il 14 marzo. Per fortuna i soccorsi tempestivi lo hanno salvato. “Questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, aveva reso noto l’agente dell’opinionista tv dopo il malore. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute ci aveva pensato poi l’amico Marco Liorni. Il conduttore di “Italia si”, programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi proprio Platinette aveva infatti scritto su Instagram: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Si’!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

Platinette e Costanzo

Le ultime apparizioni di Coruzzi sul piccolo schermo risalgono a quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio. Fu proprio Costanzo a portare in tv Platinette, voce nota di Radio Deejay, ma mai apparso davanti a una telecamera. Il giornalista riuscì nell’impresa di far conoscere il suo vero volto e di svelare l’identità del personaggio. Coruzzi/Platinette è la prima drag queen ad arrivare al grande pubblico in Italia e la prima ad aprire la strada ad altri personaggi simili nel mondo della musica e dello spettacolo mainstream.