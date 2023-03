Marco Mengoni, aspettando Eurovision si regala i sold out europei

Esauriti i biglietti per le quattro tappe europee di aprile che lo avvicineranno a Liverpool: il 24 a Parigi, il 25 a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 a Zurigo

Sono già sold out le quattro anteprime live di Marco Mengoni, quattro tappe europee che lo avvicineranno ad Eurovision: il 24 aprile a Parigi (La Cigale), il 25 aprile a Bruxelles (Ancienne Belgique), il 27 aprile a Francoforte (Batschkapp) e infine il 29 aprile a Zurigo (Komplex 457). Queste sono le città che attendono a fine aprile il nuovo viaggio oltre confine del cantautore, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 dove rappresenterà l’Italia con DUE VITE, certificato oggi doppio disco di platino, il 70° della sua carriera.



Marco Mengoni è attualmente impegnato in studio per la realizzazione dell’ultimo capitolo di MATERIA, in uscita prima dell’estate, anticipato dal singolo Due Vite, brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico a oltre un mese dalla vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.



A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con L’essenziale, Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere l’energia e la forza di Due Vite (in una versione riarrangiata per questa occasione unica). Due Vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy) parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi. Un invito ad affrontare la vita con onestà, senza rimpianti e senza pensare a cosa dovremmo o vorremmo essere, ad accettare anche gli errori come momenti di crescita. Un racconto molto serrato con due livelli di lettura: un racconto onirico, ricco di immagini e figure legate all’inconscio, che si mischia a scene e dettagli molto realistici, autobiografici. Questo brano rappresenta una riflessione sulla necessità di affrontare la vita godendosi realmente ogni attimo, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, perché tutti sono parte della nostra esistenza. Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.