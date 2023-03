Lady Gaga bacia una donna sul set: la foto fa il giro del mondo e accende nuovi gossip

Bacio a sorpresa tra una sconosciuta e la popstar che in “Joker: Folie à deux” veste i panni di Harley Quinn: psichiatra che si innamora del suo pericoloso paziente che aiuterà a scappare per vendicarsi contro la famiglia Wayne

Andrai all’inferno” sembrerebbe aver detto la donna mentre Lady Gaga le passava davanti e i tabloid americani dicono che la star avrebbe risposto “Ora ci andremo insieme”, prima di baciarla.

Lady Gaga continua a far parlare di sè, dunque, e non solo perchè è il giorno del suo 37esimo compleanno e perché circola l’indiscrezione di una presunta crisi con Michael Polansky, ma anche perché i fotografi hanno immortalato e diffuso uno scatto dove la cantante, attirata da una donna con in mano un giornale con il titolo “Crazy in Love” sopra le foto sua e di Joker, la bacia davanti a tutti lasciandola di stucco.

Lady Gaga nei giorni scorsi era già stata fotografata sul set newyorkese di “Joker: Folie à deux”, il seguito del fortunato film del 2019 diretto da Todd Phillips, che la vede vesire i panni di Harley Quinn: la psichiatra innamorata del paziente Arthur Fleck che aiuta a scappare dal manicomio per permettergli di realizzare il piano di vendetta nei confronti della famiglia Wayne, ovvero quella di Batman.

Gli scatti la ritraevano con giacca rossa, capelli all’indietro e camicia e calze a scacchi firmate Emilio Cavallini e abbinate dalla costumista candidata all’Oscar Arianne Phillips, sulla scalinata del palazzo di Giustizia di Gotham City mentre intorno a lei decine di comparse sollevano cartelli con scritto “Free Joker”, “Justice 4 Joker”, “Joker Marry Me” e “No Justice Not Guilty Not Joking”.

E la scalinata c’era anche nel bacio a sorpresa, cosi come il “cartello”/giornale che si riferiva al suo amore folle per Joker, come vuole il suo personaggio, comparso negli anni Novata nei fumetti DC Comics.

L’immagine dell’inaspettato bacio è diventata virale sui social, dove la cantante di “Poker Face” era già al centro di rumors da giorni: il settimanale “OK! Magazine”, infatti, aveva da poco parlato di una presunta rottura tra lei e l’imprenditore Michael Polansky, suo compagno da circa tre anni, ma il recente ritorno sotto l’occhio dei riflettori di Lady Gaga è dovuta senz’altro alla sua potentissima performance alla notte degli Oscar, dove ha cantato intonato la sua Hold My Hand in t-shirt e senza trucco.