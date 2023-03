“Amici 22”, Gianmarco saluta tra le lacrime i compagni e lascia per sempre la casetta

Il ballerino è stato eliminato insieme a Piccolo G nella seconda puntata del serale del talent condotto da Maria De Filippi

Ad “Amici 22” Gianmarco saluta tra le lacrime i suoi compagni e lascia per sempre la casetta. “Grazie ad ognuno di voi”, dice il ballerino piangendo: “Perchè era una vita che provavo e ognuno di voi è stato giusto. Non mollate, continuate così. Ovviamente vi seguirò da casa. Spaccate!”, conclude il ragazzo mentre gli amici applaudono.

Ci sono però delle consolazioni per Gianmarco Petrelli costretto ad abbandonare il talent. La prima riguarda il suo futuro di ballerino.

Grosse opportunità future

Dopo l’eliminazione infatti Maria de Filippi gli ha comunicato di essere il vincitore di una borsa di studio a New York dalla durata di tre mesi, così come era già successo alla fidanzata, Megan Ria, eliminata nel primo appuntamento del Serale: “Andrai alla Geoffry Ballet School, una delle scuole più rinomate al mondo”. Queste le parole della conduttrice. Durante l’evento potrai essere selezionato da agenzie di talent per opportunità lavorative, potrai confrontarti con talenti provenienti da tutto il mondo…”. Una bella opportunità per il 22enne romano.

Riabbracciare Megan

La seconda consolazione riguarda la sua sfera sentimentale. Gianmarco potrà infatti riabbraciare la fidanzata Megan. I due sono diventati una coppia molto affiatata dopo periodo di alti e bassi, e a legarli, come ha raccontato la ragazza a “Verissimo” è oltre all’amore, anche una sincera amicizia. Gianmarco aveva raccontato di aver cominciato a ballare da bambino, di nascosto, cercando di imitare Michael Jackson e che sua madre, dopo essersene accorta lo aveva iscritto subito ad un corso di danza.

Il dissenso social

L’eliminazione di Gianmarco, molto sostenuto dal pubblico soprattutto social è stata accompagnata da una serie di messaggi polemici soprattutto su Twitter. Per molti l’esito del ballottaggio non è stato giusto, e non solo perchè Gianmarco era uno dei ballerini più forti della scuola ma anche perchè, hanno ricordato alcuni, Cricca era già stato eliminato una volta durante il pomeridiano.