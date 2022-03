This Is Us: Ecco quale dei protagonisti tornerebbe assolutamente in uno spin-off

La serie creata da Dan Fogelman sta per volgere al termine negli Stati Uniti, su NBC: Chrissy Metz, che interpreta Kate Pearson, ha detto che sarebbe interessata a uno spin-off

Ci dividono poco meno di due mesi dal finale di This Is Us (negli Stati Uniti l’ultimo episodio andrà in onda su NBC il 24 maggio, mentre in Italia la sesta e ultima stagione debutterà il 2 maggio sul canale Fox di Sky e NOW). I fan della famiglia Pearson sono già molto dispiaciuti all’idea di dover dire addio alla serie e ai suoi personaggi con con in questi ultimi anni tanto hanno empatizzato. Si torna perciò a parlare sempre più insistentemente di spin-off. L’ostacolo maggiore è il creatore, Dan Fogelman, che nei mesi scorsi ha dichiarato di non essere intenzionato di avventurarsi in un’operazione del genere visto che ha pianificato per filo e per segno questa storia affinché fosse autoconclusiva e con un finale soddisfacente. C’è però chi tornerebbe volentieri in in uno spin-off: è il caso di Chrissy Metz, che interpreta Kate Pearson.

This Is Us: Un film ambientato in un universo alternativo?

Tornando in qualche modo suoi suoi passi, recentemente Fogelman ha fantasticato ipotizzando un possibile film tv spin-off ambientato in una sorta di linea temporale alternativa in cui Jack (Milo Ventimiglia) è sopravvissuto all’attacco di cuore che invece nella serie gli è costato la vita (pare che la proposta sia subito piaciuta a NBC, ma per il momento non c’è alcuna conferma ufficiale).

Chrissy Metz tornerebbe in uno spin-off

Ebbene, intervistata da ET Canada, Chrissy Metz ha detto che sarebbe disposta a tornare nei panni di Kate in questo progetto, sebbene la realizzazione potrebbe essere complicata. Molti dei suoi colleghi, ha fatto notare, stanno già firmando contratti per nuovi lavori e saranno sicuramente impegnati. Nel dettaglio, Metz ha dichiarato:

So che molte persone vorrebbero uno spin-off, ma non so se sia umanamente possibile. Sapete, penso che andremo tutti a fare altre cose. Mi piacerebbe tornare a lavorare di nuovo con uno dei membri del cast, sarebbe un sogno. Ma sì, uno spin-off sarebbe carino.

Aspettiamoci, comunque, nuovi sviluppi.

comingsoon.it