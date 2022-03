Sophie Codegoni e Alessandro Basciano censurati sui social

I due ex gieffini avevano postato delle foto in cui apparivano abbracciati e “nudi”

“Quale foto preferite?”, hanno chiesto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano mostrando una carrellata di immagini nelle stories di Instagram.

Ma il post è stato prontamente censurato perché “il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti”. E l’influencer ha subito commentato. “Sono scioccata!”.

Le immagini mostravano i due ex gieffini (che si sono conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”) intenti ad abbracciarsi senza maglietta. E in una foto Basciano le copriva il seno nudo con le mani.

A difendere Sophie dalla censura di Instagram è scesa in campo la mamma Valeria che ha condiviso lo scatto incriminato in bianco e nero: “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così”.