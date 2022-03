Rai: Gaia Girace, Lila de L’amica geniale, ritorna in tv con una nuova fiction. Ecco di cosa si tratta

È ormai calato il sipario da circa un mese su L’amica geniale, fiction di successo targata Rai, nata dalla trasposizione degli omonimi romanzi di Elena Ferrante.

La serie che racconta l’amicizia turbolenta delle due protagoniste, Elena e Lila, disegna anche uno spaccato socioculturale di una Napoli a partire dal Dopoguerra in poi.

L’amica Geniale ha fatto sicuramente la fortuna delle due attrici che ne interpretano i personaggi principali: Margherita Mazzucco che ha vestito i panni dell’intellettuale Elena Greco e Gaia Girace che ha magistralmente interpretato la spinosa Lila Cerullo.

La terza stagione “L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta” ha sancito tuttavia l’addio delle due attrici alla fiction, poiché troppo giovani per intrepretare nei prossimi episodi le protagoniste divenute ormai adulte.

Ma se della Elena adulta è stato svelato il volto dell’attrice Alba Rohrwacher nella scena finale della terza stagione, per l’attrice che interpreterà Lila pare che dal casting sia emerso, dopo la clamorosa bocciatura di Serena Rossi, il nome di Irene Maiorino.

Le amatissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco, tuttavia, non restano di certo con le mani in mano. Dato infatti il notevole successo raggiunto, le due attrici sono ambitissime per ruoli di prestigio.

In particolare Gaia Girace (Lila) ha appena concluso un contratto prestigioso per una fiction che andrà in onda su Disney+ nei primi mesi del prossimo anno: The Good Mothers.

La serie è un crime drama strutturato in 6 episodi, che racconta una storia di ‘ndrangheta, narrata da un punto di vista prettamente femminile.

La trama della fiction è ispirata liberamente ad una storia vera, quella avvenuta dopo l’assassinio della testimone di giustizia Lea Garofalo. Le riprese sono già in corso e alcune scene sono già state girate a Reggio Calabria.

Non sono trapelate indiscrezioni sul resto del cast, anche se dovrebbero esserci anche nomi di attori internazionali. Quello che però risulta confermato, data la presenza dell’attrice sul set, è proprio la partecipazione di Gaia Girace, che in questo nuovo personaggio sicuramente riuscirà a portare la forza e la determinazione che ha trasmesso in quello di Lila.



