Maître Chocolatier-Talenti in Sfida al via su Sky dal 4 aprile. Conduce Giorgio Locatelli

Dal 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW, si accendono i riflettori su “Maître Chocolatier – Talenti in Sfida”, in cui 10 professionisti si sfidano fino all’ultima pralina per entrare nella squadra dei Maître Chocolatiers di Lindt Italia. Conduce lo chef stellato Giorgio Locatelli affiancato da Nico Tomaselli e Melissa Forti

Arriva su Sky Uno il primo talent show italiano per aspiranti Maîtres Chocolatiers, prodotto da Banijay Italia. Dieci professionisti, massimi esperti nell’arte del cioccolato, si sfidano fino all’ultima pralina per entrare nella squadra dei Maître Chocolatiers di Lindt Italia. Alla conduzione lo chef stellato Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef Italia, che segue gli aspiranti Maîtres Chocolatiers nel loro percorso, rivelandone le storie e i sogni. Al suo fianco una giuria d’eccellenza, autorevole e con una lunga esperienza nel mondo del cioccolato: il Maître Chocolatier Lindt Nico Tomaselli, la pasticcera Melissa Forti, raffinata e dark come una tavoletta fondente, e in ogni puntata un ospite d’eccezione a sorpresa, proveniente dal mondo dello spettacolo. Una location unica e ricercata accoglie la giuria e i concorrenti, che in questo spazio possono esprimere liberamente la loro arte e creatività. Simbolo della competizione, oggetto di scena e di lavoro, la tradizionale melting pot, dalla quale fiumi di cioccolato al latte, fondente e bianco, inebriano con un dolce profumo lo studio teatro della contesa.

LE SFIDE

In ogni puntata vanno in scena due sfide, due occasioni per mostrare il proprio talento ai giudici e far sognare gli spettatori a casa, mostrando le mille sfaccettature e sfumature del cioccolato, svelando i segreti di una materia prima e di un’arte così nobili come la lavorazione del cioccolato. La prima prova, il Creation Test, è utile ai concorrenti per mostrare la loro sensibilità artistica e la capacità di concretizzare la loro ispirazione. La seconda prova, l’Expertise Test, invece, stimola i concorrenti a dimostrare le loro capacità tecniche per riprodurre il tratto essenziale e caratteristico dei prodotti iconici di Lindt, come Lindor o Orsetto, ricreandolo fedelmente o presentando una personale declinazione.

In ogni puntata viene eliminato un concorrente, in un crescendo di intensità e golosità, perché solo il migliore entrerà a far parte della squadra dei Maîtres Chocolatiers di Lindt Italia, indossando l’iconico cappello