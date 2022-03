Donatella Rettore: ‘Loredana Bertè quando mi incontra si gira dall’altra parte’

La cantante parla della presunta rivalità con la collega. La 66enne sostiene che la 71enne la ignori quando la vede

Donatella Rettore sostiene che Loredana Bertè si gira dall’altra parte quando la incrocia. La cantate 66enne ospite di ‘Verissimo’ ha parlato del rapporto con la collega, o meglio del non rapporto, visto che in realtà le due non hanno contatti. Secondo la Rettore comunque la presunta rivalità tra loro negli anni ’80 se la sarebbe inventata proprio la Bertè, finendo poi per crederci davvero.

“Se negli anni ‘80 la rivalità tra me e Loredana era vera o presunta? Era assolutamente una cosa che si è inventata lei. Poi ha continuato a crederci ed è diventata una realtà. Però devo dire che io non mi sento assolutamente una sua rivale. Anzi se lei vuole possiamo fare pure un bel duetto insieme, io per lei sono sempre disponibilissima”, ha fatto sapere.

Quindi parlando sempre della 71enne, Donatella, che è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Chimica’, ha continuato: “Noi non ci incontriamo mai, quando capita poi lei si gira dall’altra parte e io dico ‘vabbè se si volta pazienza’. Non abbiamo proprio un rapporto possiamo dire, perché davvero non c’è”.

