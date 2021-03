Rete 4, stasera andrà in onda “Perfetti sconosciuti”

Stasera in prima serata su Retequattro va in onda il film “Perfetti sconosciuti” diretto da Paolo Genovese.

Eva e Rocco sono una coppia sposata da anni alle prese con i problemi dei figli e il loro matrimonio in crisi. I due una sera decidono di organizzare una cena a casa loro con un po’ di amici di vecchia data. Nello specifico: i neosposi Cosimo (tassista) e Bianca (veterinaria), Lele e Carlotta, anche loro in forte crisi matrimoniale, con due figli; Peppe, un ex insegnante di educazione fisica divorziato e disoccupato, che voleva presentare agli amici la nuova fidanzata ma un’imprevista febbre glielo ha impedito. Tra un’eclissi lunare e un gioco apparentemente innocente, quello della condivisione di contenuti del proprio cellulare, la serata subirà una svolta epocale che porterà alla scoperta di segreti inenarrabili tanto da mettere in pericolo la tenuta di amori e amicizie.

Lo sapevate che:

– il film ha un’impostazione teatrale data dal fatto che l’intera pellicola è girata in un unico ambiente;

– arrivato nelle sale l’11 febbraio 2016, solo nel primo weekend al cinema ha incassato 3.325.953 euro;

– ha vinto diversi riconoscimenti tra questo il nastro d’argento come miglior film e migliore sceneggiatura;

– nel 2018 viene distribuito in Cina e incassa 1 milione di dollari nel primo giorno di programmazione;

– dopo l’enorme successo in Italia, il film ha avuto tantissimi remake nel mondo tanto da detenere il primato come film con il maggior numero di remake nella storia del cinema italiano.