Rai Movie, stasera andrà in onda “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedica la prima serata di stasera, alle 21.10, al primo di due appuntamenti domenicali che porteranno lo spettatore alla scoperta di uno dei rari esempi di moderno cinema di supereroi tutto italiano. “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores si inserisce a gamba tesa nel panorama cinematografico “supereroistico” che, grazie ai successi d’Oltreoceano targati Marvel e DC Comics, sta spopolando a livello internazionale. Ma il film di Salvatores, a differenza dei precursori americani, non proviene da alcun fumetto e crea ex-novo una credibile mitologia che sarà poi approfondita nel sequel. Al centro della storia il giovane attore Ludovico Girardello che interpreta Michele, un ragazzino che scopre improvvisamente di essere dotato del potere dell’invisibilità. Un vantaggio che inizialmente sfrutta per le classiche bravate adatte alla sua età, per capire poi di poterne fare un uso da vero supereroe alla difesa della legge. Nel cast troviamo anche Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio e Ksenia Rappoport.