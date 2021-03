Flora Canto incinta di quasi 6 mesi rivela quanti chili ha preso finora in gravidanza

In attesa di un maschietto, svela pure come lei e Brignano chiameranno il secondogenito. Il parto della 38enne è previsto tra 4 mesi, a fine luglio

Flora Canto, incinta di quasi 6 mesi, rivela quanti chili ha preso finora. L’attrice 38enne, in attesa di un maschietto, è in forma top col pancione: finora la bilancia segna solo 7 chilogrammi in più. Intervistata da Gente con il compagno Enrico Brignano, 54 anni, parla della felicità per la cicogna in volo: anche la figlia primogenita Martina, 4 anni, non vede l’ora di conoscere il fratellino.

“Finora ho preso 7 chili, per Martina alla fine erano 14. Le voglie stavolta sono per lo più per pizza e avocado. E se per lei ho avuto nausee costanti nei primi quattro mesi, lui, del quale sento benissimo i movimenti, i calcetti, mi ha graziata, a parte il 25 dicembre: quel giorno ho cucinato molto, perché è una mia passione, ma non ho mangiato nulla, la nausea mi aveva messa ko”, racconta la Canto al settimanale.

Flora confida pure i nomi tra i quali lei e il comico sceglieranno quello del figlio: “E’ una rosa di tre: Niccolò, Mattia, Giacomo. Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: ‘Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo’. Ci sembrava un segno del destino”.

Flora Canto ha proiettato Brignano, con cui vive una bella storia d’amore da sette anni, tre metri sopra il cielo per la gravidanza bis. E’ anche una sua bravissima partner sul lavoro. I due dal 6 aprile torneranno in tv nello show in prima serata di RaiDue “Un’ora sola ti vorrei”.

“Quando aspettavo Martina scelsi di staccare, smisi di lavorare; invece questa volta ho preferito non farlo: mi era pesato troppo – racconta la mora – All’inizio ero titubante, ma Enrico ha molto insistito. Ormai siamo ben rodati e il pancione ci dà spunti per le battute”.

Flora si è anche lanciata nel mondo dell’imprenditoria: “Ho creato una linea di occhiali da sole, la Fem 83, chiamata così perché racchiude le iniziali di noi tre. Ogni modello ha un nome legato al cinema”. Ora aspetta con trepidazione il suo maschietto: “Con lui si chiude il cerchio del nostro grande amore”.









